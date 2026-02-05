Familias del AEM retornan los recibos de la derrama por la sustitución del césped

Familias de los jugadores y jugadoras del fútbol base del AEM han reiterado su malestar con la decisión tomada por la junta directiva de obligarles a costear parte de las obras de sustitución del césped, a razón de tres derramas de 40 euros cada una. Su respuesta no se ha hecho esperar y muchas de ellas han devuelto de inmediato los recibos que el club les empezó a girar este pasado lunes.

Todas las familias consultadas por este diario coincidieron en que la entidad se ha equivocado tanto en las formas como en fondo, y que no entienden como el club ha decidido hacerse cargo económicamente del cambio del césped de una instalación que es de titularidad municipal. “No soy socio del AEM, llevo a mi hijo para que haga deporte y no tengo por qué pagar unas obras en un campo que es del ayuntamiento, es un poco estúpido la verdad”, aseveró uno de los padres afectados. En lo que todos coinciden es en la falta de comunicación por parte de la junta directiva. “Antes de Navidad se hablaba ya de que querían cambiar el césped, pero en ningún momento se dijo que las familias tendríamos que sufragar parte del coste. No es tanto el dinero que hay que pagar, sino las formas, y más cuando han dicho públicamente que lo asumiría el club”, apuntó otra de las fuentes consultadas.

Las obras se hicieron en tiempo récord, en apenas ocho días y costaron alrededor de 200.000 euros. Hace poco más de una semana, el club comunicó a las familias, vía correo electrónico o whattsapp, que debían asumir una derrama extraordinaria 120 euros por jugador repartida en tres recibos, el primero a pagar este mes de febrero, el segundo en septiembre y el último en enero de 2027.

El presidente, Paco García, reiteró ayer que “todo se tuvo que hacer muy rápido” y que “era imposible hacer una asamblea con las 800 familias”. Aunque asume que todo el mundo “es libre de hacer lo que quiera”, calificó de “increíble” que haya familias que se nieguen a pagar “por un bien que es para todos. Era una mejora que teníamos que hacer para preservar la integridad de los jugadores y jugadoras de nuestra base y la Paeria no podía contemplar ese coste”, explicó. García confía en que todo se solucione, pero asegura que hay que pagar “sí o sí. No es algo que hayamos hecho por gusto”, y lamentó que “una vez que el club pide algo para una mejora haya gente que se oponga. No lo entiendo”, dijo.

María Amaya se despide de la temporada por lesión

María Amaya, sent atesa després de patir la lesió. - SANTI IGLESIAS

La temporada ha acabado para María Amaya después de confirmarse los peores augurios. La jugadora del AEM se lesionó el domingo en el partido frente al Deportivo Alavés al caerle una rival encima de su rodilla izquierda en un lance del juego. Las pruebas realizadas han confirmado que sufre la rotura del ligamento cruzado interno de la rodilla izquierda, con afectación del menisco interno, una lesión que la dejará entre 5 y 6 meses de baja. La extremo malagueña, que llegó al AEM el pasado verano, había disputado 15 partidos de Liga, 10 como titular, en los que había anotado un gol y se estaba afianzando en el carril izquierdo. No todo son malas noticias para Rubén López, que para el duelo de este sábado en el campo del Betis podría recuperar a Vero Herrera y María Lara. La zaguera venezolana no se ha entrenado esta semana por precaución después de sufrir un golpe en la cabeza en el duelo ante el Alavés, pero podrá alinearse. En cuanto a María Lara, el club trabaja en su recuperación después de ser baja ante el Alavés al sufrir una lesión en el hombro contra el Villarreal.