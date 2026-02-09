La leridana Ai Tsunoda, bronce en el Grand Slam de París de judo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La leridana Ai Tsunoda superó ayer a la italiana Irene Pedrotti en el combate por el bronce del Grand Slam de París de judo, que se disputó a lo largo de este fin de semana.

Tsunoda se clasificó para ese combate tras perder en los cuartos de final contra la suiza April Lynn Fohouo y ganar en la repesca por ippon a la israelí Adelina Novitsky. Enfrente tenía a la italiana Irene Pedrotti, décima del mundo y quinta en el Grand Slam de París en 2025, a la que ya ganó en el Grand Slam de Tokio en diciembre, donde también consiguió colgarse la medalla de bronce.

La del Segrià, que ganó en este mismo escenario ante la francesa Marie Eve Gahie en la pasada edición, no quería bajarse del podio de París. En un combate igualado, la española se impuso por yuko. Con apenas 23 años, es la décima vez que Tsunoda termina entre las tres primeras de una prueba de Grand Slam.

Los otros dos españoles que entraban en competición este domingo no pudieron acercarse a los metales. Daniel Nieto fue eliminado en octavos de final por el checo Adam Kopecky, mientras que Aarón Santamaría cayó en dieciseisavos contra el ruso Egor Andoni.

La delegación española termina su participación en el torneo con dos medallas. En la jornada del sábado, la española Ariane Toro, que también se colgó el bronce en Tokio, se quedó con la medalla de plata al caer derrotada en la final de su categoría por ippon frente a la kosovar Distria Krasniqi, doble campeona mundial del peso.

El Grand Slam de judo es la cuarta competición por importancia en el judo internacional, solo por detrás de los Juegos Olímpicos, los Mundiales y el World Masters.