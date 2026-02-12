A la final con sufrimiento

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Con paso firme y el sufrimiento típico de estas eliminatorias, el AEM consiguió ayer el pase a la final de la Copa Catalunya. Las leridanas se impusieron al Ona Sant Adrià, de Segunda RFEF, por 2-3 y revalidaron el hito que ya consiguió su filial en 2023. A falta de solidez defensiva, las del Segrià mostraron carácter, rehaciéndose de los golpes de su rival, que neutralizó dos veces el gol aemista, pero fue incapaz de levantarse del tercero. María Lara sentenció y envió a las suyas a una final donde ya las espera el Europa.

Tras el sonido de la alarma por fuertes vientos resonando en los teléfonos y bajo una débil lluvia, pero incesante, el partido arrancó con las leridanas como dominadoras. Con el claro deseo de acceder a la final, el AEM impuso su juego. Las ocasiones no tardaron en llegar y en el minuto 3, Inés remató un balón muerto dentro del área que por poco no se cuela en la portería y en el 21, Lucía Carmona estuvo a punto de hacerle el trabajo a las atacantes aemistas con un despeje que tocó en el palo. Tras un bajón de energía, Honoka aprovechó un malentendido rival para abrir el marcador con un buen remate picado (0-1). Aun así, en el 41, la exaemista Abril Rodrigo conectó con Hoekstra, que le ganó la espalda a la defensa y empató al filo del descanso (1-1).

En la reanudación, el Ona estuvo mejor hasta que, en el 62, Lara, Blasco, Sílvia y Evelyn entraron al partido. Cinco minutos después, De la Fuente, ex del Ona, se inventó un centro que Anafer mandó al fondo de la portería (1-2). La felicidad aemista duró poco, ya que la árbitra señaló un dudoso penalti sobre Cano que Maíllo materializó (2-2). No fue igual de rigurosa cuando minutos después, Cintia fue derribada en el área. La impotencia por el mal arbitraje le dio alas al AEM y en el 82, la propia Cintia envió un centro al área que María Lara materializó (2-3). Punto y final. El AEM era finalista.

Rubén López: “Estoy contento por pasar y estar en la final”

“Estoy muy contento, porque el objetivo era pasar y estamos en la final”. Esta fue la primera impresión del técnico del AEM, Rubén López, tras un partido en el que observó “cosas a mejorar, pero también positivas”, aunque principalmente destacó que “le hemos puesto mucha ilusión, hemos jugado con jugadoras que tienen menos minutos y creo que todas han estado bien”. No obstante, señaló que “no debemos encajar tan rápido cuando marcamos”.Por su parte, la central Ana Fernández declaró que “estamos trabajando mucho y llegar a la final es un premio merecido para el equipo”