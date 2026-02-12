Batemon: “Tenemos que focalizarnos en mejorar la intensidad defensiva”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

James Batemon, líder ofensivo en los últimos partidos del Hiopos Lleida con cifras récord de anotación (33 puntos en el último choque), destacó ayer que “tenemos que focalizarnos en mejorar la intensidad defensiva”. “El otro día salimos con buena intensidad en la segunda parte, pero en el inicio de los partidos los rivales empiezan demasiado cómodos y después cuesta mucho pararlos”, añadió el de Milwaukee, que definió la derrota ante el Manresa del domingo como “dura”.

Sin embargo, dijo que “el equipo ha reaccionado bien esta semana” antes de recibir el domingo al Girona en un partido en el que “es muy importante ganar para nuestros aficionados, que son los mejores de la Liga”. Preguntado sobre si el equipo depende demasiado de de él, Batemon sentenció que “estoy en una buena racha y trato de mantenerla, pero tenemos que tener a más jugadores a su nivel. Esto empieza por la defensa, forzando más pérdidas y que los compañeros cojan más ritmo”.

Por su parte, Corey Walden también puso el foco en que “no fue nuestro mejor día en defensa y tenemos que mejorar en esto”. “Tenemos que ser más duros e intensos y también en tapar los triples para dar una alegría a los aficionados”, añadió.