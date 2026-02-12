Buen punto del Pons en Igualada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida capturó un meritorio punto en Les Comes ante un Igualada, segundo clasificado, que entró mejor en el partido que los leridanos y que en la primera parte parecía que tenía el partido a su merced. El Llista pasó de perder 3-0 en el minuto 16 a ganar por 3-4 en el 41, para finalmente encajar el definitivo 4-4 a seis minutos del final.

El Pons Lleida vio cómo el equipo local inauguraba el marcador en el minuto 7. El Igualada anotaba el 2-0 cinco minutos después y cuatro minutos más tarde ponía el 3-0 en el marcador. Si se tratase de otro equipo que no fuera el de Edu Amat se podría pensar en que venía una debacle. Pero no fue así. El 3-1 antes del descanso dio paso a una remontada que a punto estuvo de dar al equipo listado un triunfo muy valioso.

Edu Amat analizó el empate poniendo el foco en el difícil arranque del encuentro y en la reacción de su equipo. “Como ya sabíamos antes de empezar, sería un partido muy duro, es una pista complicada”. El 3-0 inicial fue un golpe importante, aunque matizó que “no es real en cuanto a la situación de juego”, si bien reconoció que “no estábamos 100% cómodos en pista”. Pese al marcador adverso, el entrenador destacó la fortaleza mental de sus jugadores. “Lo más fácil era renunciar al partido”, admitió, pero subrayó que el equipo “ha demostrado el carácter que tiene” y que es capaz de “cambiar el chip”.

Amat consideró clave el 3-1 antes del descanso. “Ha sido un gol muy importante para poder entrar al partido y hemos ajustado ciertas cosas que nos estaban costando a nivel defensivo y eso ha hecho que pudiéramos tener mucha más posesión y más situaciones de llegar a portería”, explicó. Sin embargo, lamentó no haber cerrado el triunfo. “Es una lástima que con el 3-4 no seamos capaces de aguantarlo. Tres puntos aquí hubieran sido un muy buen resultado”. A pesar de la decepción final, quiso quedarse con lo positivo. “Marchamos con un punto, evidentemente decepcionados por cómo ha acabado el partido, pero estoy muy orgulloso de cómo los jugadores han girado la situación con el 3-0”.