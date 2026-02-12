El Barça, al Metropolitano sin Raphinha ni Rashford

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça visita hoy (21.00) al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano para abrir las semifinales de la Copa del Rey, el único cruce de la competición a doble partido. Pese a que el conjunto azulgrana llega en buena racha de resultados, afrontará el partido con bajas de peso. Además de la ya conocida de Pedri, tampoco se ha podido recuperar Raphinha y causará baja Rashford, por molestias de la rodilla.

El técnico azulgrana, Hansi Flick, admitió que “tenemos algunos problemas en el equipo, pero creo en ellos. En situaciones complicadas, nos crecemos”. “Será un partido duro, porque jugamos contra un equipo fantástico. Vi su partido contra el Betis en Copa y me gustó”, señaló el alemán, que se refirió al Atlético “como un club y un equipo fantástico, con un gran entrenador. Se merece respeto”.

La fortuna del sorteo quiso que Atlético de Madrid y Barcelona se cruzaran en el camino de nuevo en unas ‘semis’ coperas, reeditando el emparejamiento del curso pasado. En aquel entonces, el equipo de Hansi Flick logró certificar su pase a la gran final de Sevilla en el encuentro de vuelta por la mínima (0-1), tras un primer envite caótico en Barcelona (4-4), mostrando cómo los pequeños detalles pueden decidir estos cruces. Por ello, los rojiblancos aspiran a vengarse camino de una nueva final de Copa 13 temporadas después.

Sobre la eliminatoria, Flick recordó que todo se decidirá en dos encuentros. “Los dos partidos decidirán el que llega a la final. Son dos partidos que has de jugar bien, son más de 180 minutos. Estamos preparados y queremos llegar a la final”.

Además, al ser preguntado sobre el camino del Barça a la Copa, sin haberse enfrentado aún a un equipo de Primera hasta las semifinales, el alemán respondió con una sonrisa: “Preguntárselo al Madrid”, ya que fue eliminado por el Albacete, de Segunda y rival de los azulgranas en la última ronda, los cuartos de final (1-2).

El equipo viajó ayer por la alerta de viento

La delegación azulgrana tuvo que cambiar su plan de viaje a última hora por la alerta de viento y, en vez de viajar hoy, adelantó su vuelo a Madrid a ayer por la noche.

“Llevaba un año y medio con ansiedad”

En una entrevista a Mundo Deportivo, Ronald Araújo explicó que, antes de su parón por salud mental, “llevaba un año y medio con ansiedad, que se volvió en depresión”. “Necesité que los profesionales me ayudaran”, añadió.

El Juvenil, a la Final Four de la Copa

El equipo juvenil del Barça accedió a la Final Four de la Copa del Rey tras superar ayer por la mínima (1-0) al Las Palmas en los cuartos de final.