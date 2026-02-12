La Real Sociedad toma ventaja en el primer asalto del derbi vasco

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un gol de Beñat Turrientes dio ayer la victoria a la Real Sociedad en la ida de la semifinal de la Copa del Rey disputada en San Mamés y encarriló el pase del equipo 'txuri urdin' a la final de La Cartuja obligando al Athletic a remontar el próximo 4 de marzo en el Reale Arena.

El conjunto de Matarazzo fue bastante superior durante los 90 minutos, generando más ocasiones a lo largo del encuentro. En una de ellas, al filo del descanso, los jugadores visitantes reclamaron un penalti por manos de Laporte no señalado. Tampoco consideró la pena máxima el colegiado en una acción por la banda de Guedes, que cayó tras ser trabado por Lekue, pero recibió él la amarilla por simular.

Poco después, el portugués tocó lo justo un pase medido de Carlos Soler para dejar solo ante la portería a Turrientes, que anotó el único gol del partido poco después del minuto 60. El Athletic buscó la reacción, pero no obtuvo premio.