Parón de actividades por la alerta de viento

La previsión de fuertes vientos en las comarcas leridanas obligó a suspender también la mayoría de entrenamientos y el resto de actividades deportivas previstas para hoy (más información en la página 17). De hecho, el ayuntamiento de Lleida anunció el cierre de todas las instalaciones municipales, con lo que se cancelarán todos los entrenamientos de los equipos que las usen. Tanto Atlètic Lleida como AEM y Lleida CF, que tampoco entrenarán, tenían previsto celebrar hoy las ruedas de prensa previas a la jornada del fin de semana, pero todas ellas quedaron aplazadas por este mismo motivo. Además, el Força Lleida ya había anunciado horas antes la cancelación de los entrenamientos de base durante todo el día, mientras que el Alpicat de fútbol debía recuperar hoy un partido aplazado ante el Joanenc, pero deberá jugarlo en otra fecha.