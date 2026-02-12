Queralt Castellet se clasifica para la final de ‘half pipe’ al ser séptima

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La ‘rider’ catalana Queralt Castellet aseguró que “siempre es posible volver a subir al podio olímpico” después de clasificarse ayer para la final de ‘halfpipe’ femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno, prevista para hoy, tras finalizar séptima en la ronda clasificatoria.

“Siempre, siempre, siempre”, respondió Castellet en declaraciones a Eurosport recogidas por Europa Press al ser preguntada por las opciones de lograr otra medalla olímpica, la segunda de su carrera, antes de señalar que ahora su prioridad es “recuperar para mañana” y afrontar la final “con muchas ganas”. La vigente subcampeona olímpica reconoció que vivió una clasificatoria especialmente tensa debido al elevado nivel de la competición. “Nunca había pasado tantos nervios en una clasificatoria. Con ese nivel que hay, hay que darlo todo y sacar tu mejor riding. Después de la primera ronda no me acordaba de nada de lo que había hecho, he automatizado mi cabeza y he dicho ‘que sea lo que Dios quiera’”, explicó. La catalana, de 36 años, destacó que su objetivo principal en sus sextos Juegos Olímpicos era asegurarse la presencia en la final, algo que logró gracias a una segunda bajada en la que mejoró su actuación. “Tras mucho trabajo y mucho entreno ha salido la ronda que quería hacer hoy y estoy súper contenta porque lo han valorado y mi objetivo era entrar en la final y lo hemos conseguido”, manifestó.

De cara a la final, la snowboarder de Sabadell subrayó que la competición será “totalmente nueva” por el posible cambio de condiciones en la pista. “Vamos a tener que adaptarnos lo mejor que podamos y darlo todo, como siempre”, concluyó.