La bendita estrategia da un un triunfo vital al AEM (1-0)

Una vez más, la bendita estrategia ha resultado fundamental para que el AEM haya sumado una victoria vital contra el colista, el Oviedo, que ha podido resistir en el Recasens durante 88 minutos. A pesar del dominio y las ocasiones leridanas, el conjunto asturiano ha conseguido mantener el 0-0 inicial hasta entonces, cuando, una vez más, la pizarra ha dado tres puntos al AEM. En una falta lateral servida en corto, Nora ha entrado con todo para firmar el único gol del partido y dar tres puntos vitales en el AEM en la lucha por la permanencia.

Contra un rival que estrenaba entrenador, el conjunto leridano ha salido con energía y ha avisado con cuerpo ocasiones rápidas de Cintia Hormigo y un chute potente de Evelyn de que ha sacado a la portera. A pesar del dominio inicial, en el minuto 10 ha concedido una clara ocasión en el Oviedo, en un malentendido entre Vero Herrera y la portera Lucía Alba, que ha dejado a la visitante Nati sola con la pelota contra la portería vacía, pero ha rematado fuera con todo de cara.

A pesar de jugar con el viento en contra, el conjunto leridano ha monopilitzat la posesión en el primer tiempo, contra un Oviedo que esperaba detrás y sólo inquietaba con pelotas largas. A pesar de forzar muchos córners y faltas laterales, las de Rubén López no han conseguido generar peligro claro, más allá de otra jugada individual de Cintia, y se ha llegado al descanso con tablas.

El segundo tiempo ha seguido la línea del primero, pero con un dominio todavía más destacado del AEM, que patía para poner en problemas un Oviedo muy cerrado. Les ocasiones han tardado al llegar, pero cuando lo han hecho han estado muy claras, primero en un tiro a bocajarro de Congo que la portera Laura Martínez ha salvado de forma milagrosa, y después en una doble ocasión al 79. María Lara ha chutado dentro del área y su remate lo ha sacado Lois bajo palos. En el córner posterior, Nora ha tenido el gol a centímetros de la portería pero ha rematado alto.

Pero la defensa del AEM se ha repuesto cuando el partido ya moría y, en una falta lateral servida en corto, ha puesto la cabeza en una centrada de María Lara y ha brindado una victoria providencial a las leridanas, a un punto de la salvación y con un partido menos que sus rivales.