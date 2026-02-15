Derrota dura del Hiopos Lleida contra un Girona dominador de principio a fin (81-93)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

Girona ha dominado el partido de principio a fin para llevarse una victoria con comodidad del Barris Nord con un 81-93. Caleb Agada ha liderado el ataque de los de Gerard Encuentra en las primeras acciones anotando los puntos hasta el 7-3, a partir de aquel momento Girona ha empezado a ver la anilla con facilidad y rápidamente se ha situado con un margen de diez puntos. Las canastas de Shurna y Golomán han reducido la ventaja hasta el 18-24.

Al segundo cuarto, Girona ha continuado muy acertado desde el triple, Livingston y Needham, castigaban con facilidad la defensa leridana mientras Batemon lo intentaba por los locales sin acierto en el día de hoy. Los gerundenses han seguido abriendo rendija hasta el 37-49 con que se ha llegado al descanso.

Después del paso por vestuarios, el Hiopos Lleida ha buscado una reacción y, de nuevo, de la mano de Agada se ha situado con un 44-51 dentro del partido. Rápidamente, Needham y Pep Busquets han vuelto la dinámica para encauzar la victoria a base de triples y canastas en penetración. El cuarto ha acabado con un claro 57-73 para los visitantes.

El último cuarto no ha tenido historia, los leridanos han intentado mejora la imagen recortando la diferencia en el marcador y los gerundenses lo han gestionado con facilidad hasta el 81-93 final. Tercera derrota consecutiva del Hiopos Lleida que está en un mal momento de juego.