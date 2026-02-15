Duelo por la permanencia ante el colista

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM vuelve hoy (12.00/ Lleida En Joc) a la Primera RFEF tras la suspensión de su último partido ante el Betis por la borrasca Marta y consagrarse finalista de la Copa Catalunya el miércoles frente al Ona Sant Adrià (2-3). Las leridanas se medirán al nuevo Real Oviedo de Andrés Clavijo, sustituto de Andrea Suárez, que es colista con 14 puntos, en un partido clave para hundir al conjunto asturiano y seguir en su camino ascendente hacia la salvación. Con el Recasens como escenario, las del Segrià se reencontrarán con su afición después de caer ante el Deportivo Alavés, segundo clasificado, por 1-3 en su primera derrota desde que Rubén López retomó las riendas del equipo en diciembre.

En cuanto a su próximo rival, el técnico del AEM, Rubén López, resaltó que “será un encuentro complicado”. “Vendrán con un entrenador nuevo, con mucha ilusión y ganas. Nosotras afrontamos un partido en casa, ante un rival directo, y estoy seguro de que si jugamos con la intensidad del último partido ante el Ona conseguiremos los tres puntos”, remarcó. Asimismo, y a pesar de haber afrontado un partido entre semana, el entrenador aseguró que “no me preocupa el tema físico, ya que pudimos dosificar minutos”. En cambio, destacó que “estoy más preocupado por el tema mental, el ‘subidón’ que supone llegar a una final tras adelantarte tres veces en el marcador”.

Hasta la fecha, el AEM solo ha perdido un partido de sus últimos seis y se sitúa en la undécima posición de la tabla con 17 puntos, tres menos que el Cacereño, que tiene un partido más y marca la salvación. Las del Secà de Sant Pere afrontan el partido ante el Oviedo con la oportunidad de igualar al conjunto extremeño, al que se enfrentarán la semana que viene en un nuevo compromiso clave para sus intereses.

Para el duelo ante el conjunto asturiano de hoy, el AEM no podrá contar con María Amaya, Paula Rojas y Laura Fernández, las tres lesionadas de larga duración.