El Alcoi-Pons Lleida se aplaza a hoy debido al temporal

El Pons Lleida jugará hoy su partido de la jornada 18 en la pista del Alcoi (17.00), después de que se aplazara ayer –que era cuando estaba previsto inicialmente– debido al temporal que afecta a buena parte de España, en especial a la Comunidad Valenciana, como consecuencia de la entrada de la borrasca Oriana.

La expedición leridana se enteró por la mañana, a poco más de media hora, de partir en carretera hacia tierras alicantinas de que había alerta roja y que, por tanto, el partido que debía disputarse a partir de las 19.30 horas quedaba suspendido. Edu Amat, técnico del Pons Lleida, explicó ayer en declaraciones a este diario que “el viernes hicimos una consulta a la federación (Real Federación Española de Patinaje) y entonces había alerta naranja, pero por la noche ya se nos comunicó que se había activado la alerta roja y después nos informamos de que había habido accidentes de carretera por la zona de Castellón. Y esta mañana (ayer para el lector) la RFEP nos comunicó que no hacía falta que viajásemos”.

El equipo tiene previsto viajar esta mañana, a las 9.00, para llegar con tiempo suficiente para el partido que comenzará a las 17.00. Pese al contratiempo de que el encuentro se juegue un día después, Amat se mostró conforme con que se dispute de inmediato. “Es mejor que sea ahora y no más adelante entre semana. Así nos podemos quitar de encima este partido cuanto antes porque ya lo habíamos preparado. Además, el Alcoi nos ha dado toda clase de facilidades y nos ha dejado elegir el horario por así decirlo”. Cabe recordar que es un partido clave para afianzarse en la zona de play off. Los de Edu Amat, octavos con 19 puntos, visitan a un Alcoi, noveno con 18 puntos y un partido menos que los leridanos, en un choque en el que estará en juego la octava posición de la OK Liga.

Los listados llegan al partido tras encadenar dos buenos empates ante el Igualada (4-4), segundo clasificado, y el Sanjoanense (3-3), que sirvió para clasificarse a la Final Four de la WSE Cup. El duelo también es importante para que el Pons Lleida pueda mantener el ‘average’ particular con el Alcoi, tras ganar en la primera vuelta por 5-2.