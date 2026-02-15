Empate sin goles entre Atlètic Lleida y Terrassa (0-0)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Terrassa ha dominado gran parte del duelo, pero el Atlètic Lleida ha resistido gracias a las intervenciones decisivas del portero Marcos y a las ocasiones de Quim Utgés. El punto, sin embargo, es insuficiente para los leridanos.

El partido ha empezado con un claro dominio del Terrassa, las ocasiones han estado en los pies de los locales y, prueba de eso, ha sido la pelota que Cortés ha estrellado en el palo. Sin embargo, el Atlètic Lleida ha intentado reaccionar con un remate de Quim Utgés a bocajarro que ha sacado al portero rival Marcos. La primera mitad no ha disfrutado de más oportunidades de cambiar el marcador y ambos equipos se han marchado con tablas al marcador.

La segunda mitad ha iniciado con idas y devueltas por parte de los dos equipos, pero sin crear peligro en las porterías rivales. Ha sido, sin embargo, el conjunto local quien ha disfrutado más de la pelota, con el dominio de esta en medio del campo. A pesar del dominio egarense, Quim Utgés ha hecho tambalearse la defensa del Vallès en varias ocasiones, haciendo intervenir a Marcos con varias paradas de mérito. Finalmente, sin más opciones de cabeza de los dos equipos y con un festival de tarjetas en contra del Atlètic Lleida se ha acabado el partido.

El Atlètic Lleida suma un nuevo punto que resulta insuficiente para salir del descenso, ya que sigue a 5 puntos de la salvación. La semana que viene buscará reducir distancias en el Camp d'Esports ante un rival directo, el Barbastro.