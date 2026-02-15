Examen de fortaleza en casa del Hiopos, que busca recuperar su solidez en el Barris Nord

El Hiopos Lleida afronta este mediodía (12.00) otro derbi con tintes de permanencia. Recibe al Bàsquet Girona en un duelo directo con la necesidad de reencontrarse con su mejor versión y, sobre todo, recuperar la fortaleza que mostró en el Barris Nord en el arranque de curso y que se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas. Actualmente lleva el mismo número de triunfos como local que como visitante.

Después del traspiés sufrido hace una semana frente al Baxi Manresa, el equipo de Gerard Encuentra quiere pasar página cuanto antes y romper esta mini racha de dos derrotas (la otra fue en Valencia). Una victoria le permitiría igualar el balance de triunfos del Girona y dar otro paso adelante en la pelea por escapar de la zona de descenso. Y es que tras la derrota de ayer del Burgos en la pista del Murcia, los de burdeos pueden recuperar hoy las cinco victorias de margen sobre las posiciones de descenso.

Pero más allá de la clasificación, el reto también es emocional: el Hiopos pretende recuperar la seguridad como local, un factor que fue determinante la temporada pasada para lograr la salvación y también al inicio de temporada, pero que últimamente se ha visto condicionado por la presión de jugar ante su propia afición. “Tenemos muchas ganas de demostrar cosas, porque nuestros aficionados sí que son los mejores de la Liga, y a veces se convierte en una presión que tenemos que saber gestionar y convertirla en positiva, porque a veces nos está costando y queremos regalarles la alegría que se merecen”, reconoció Encuentra durante la rueda de prensa previa.

En el plano deportivo, ambos conjuntos llegan con problemas en la pintura. En el Hiopos, Shurna y Golomán siguen con las molestias que les han condicionado los últimos partidos, aunque podrán jugar. En el bando gerundense, la baja del argentino Juan Fernández resta presencia física y profundidad en la rotación interior, debilitando su capacidad en la zona.

El plan del Lleida pasa por recuperar su identidad defensiva. “No somos de los más guapos de la Liga, somos el Lleida. Tenemos que ser sólidos atrás”, insistió el entrenador. Pese a que el equipo se mantiene entre las mejores defensas en eficiencia del campeonato –actualmente es la octava–, el propio Encuentra admitió que ante el Manresa “nos faltó regularidad en aspectos básicos como el uno contra uno, la defensa del bloqueo directo o la transición”.

Controlar el juego de perímetro será otra de las claves del partido de este mediodía. “El Girona tiene muchísima amenaza exterior”, advirtió el técnico leridano, consciente de que minimizar los tiros liberados y proteger el rebote defensivo será fundamental. “Tenemos que hacer muchas cosas bien y transformar la presión y la exigencia en algo positivo y competitivo”, añadió. El vestuario quiere sumar ya la novena victoria que le acerque al objetivo e irse con buen sabor de boca al parón de dos semanas por la disputa de la Copa del Rey y de las Ventanas FIBA.

“El Barris Nord es una pista muy caliente”

Moncho Fernández, técnico del Girona, destacó la dificultad que entraña el partido de hoy por el gran ambiente que se vive en el coliseo leridano. “A todo el mundo le gusta jugar en un pabellón como el Barris Nord, con un ambiente increíble. Es una pista muy caliente, pero el partido se juega en el parquet”, advirtió el técnico gallego, que añadió sobre el Hiopos que “tienen muchos recursos, lo hacen francamente bien, en el aspecto ofensivo y defensivo. Nos exigirán”.

Derrotas de Granada, Burgos y Zaragoza

Tres de los rivales directos del Hiopos Lleida por la permanencia perdieron ayer sus partidos, lo que permitirá hoy al cuadro leridano ampliar su renta sobre ellos si es capaz de vencer al Girona. El Granada sigue sin reaccionar y sucumbió en casa ante el Gran Canaria (83-90), mientras que el Zaragoza hizo lo propio ante la visita de un intratable Joventut (67-79) y el San Pablo Burgos cedió en Murcia (101-82). Por su parte, el Tenerife se impuso por 90-81 al Río Breogán.