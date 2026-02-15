La Copa Atlas ya tiene finalistas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Fundació Terrassa, el CEEF Tàrrega, el Oliver y el Valdefierro lograron la clasificación para la fase final sub-10 de la IX Copa Atlas Energia–35º Torneo Benjamín Atlètic Segre, que culminará el sábado 30 de mayo. La jornada inaugural de la fase previa confirmó el alto nivel competitivo de un campeonato ya consolidado como referencia y conocido como la “Champions del fútbol base”.

El torneo, organizado por el Atlètic Segre, Atlètic Lleida y Atlas Energia, arrancó en el Ramon Farrús con 30 equipos sub-10 distribuidos en seis grupos de cinco. El sistema de competición, todos contra todos dentro de cada grupo, garantizaba un mínimo de cuatro partidos por equipo. La actividad se extendió de 9.00 a 21.00 horas, con 64 encuentros repartidos en tres campos y dos franjas diferenciadas –mañana y tarde–, de las que salían dos clasificados por bloque.

El acceso a la fase final se decidió mediante un formato exigente: dos finales por franja. En la primera, el segundo mejor primero se medía al tercer mejor primero; en la segunda, el mejor primero se enfrentaba al mejor segundo. En la sesión matinal, el Fundació Terrassa obtuvo el billete tras imponerse por 0-2 al Mig Segrià, mientras que el CEEF Tàrrega selló su pase en una igualada final ante el Cervera (1-1) que resolvió a su favor en la tanda de penaltis. Por la tarde, el protagonismo fue aragonés: el Oliver dominó con autoridad y goleó al Amposta por 7-1, y el Valdefierro certificó su clasificación tras empatar (1-1) ante el Bordeta y mostrarse más efectivo desde los once metros.

La fase previa continuará hoy con la categoría sub-12, que reproducirá el mismo sistema de competición. Los partidos comenzarán a las 9.00 y se disputarán de forma ininterrumpida hasta las 21.00 horas, con entrada gratuita. Además, Lleida TV retransmitirá en directo un encuentro por franja horaria, reforzando la proyección mediática del evento. Más allá de los resultados, la jornada dejó una imagen nítida: excelente organización, alta participación y un ambiente familiar que convirtió el recinto en una auténtica fiesta del fútbol formativo.