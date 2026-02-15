Victoria y liderato del Vila-sana, que opta a ser primero de grupo de la Champions

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana, que ya tenía asegurada la clasificación matemática para la Final Four de la Champions League femenina, no dejó escapar la oportunidad y con su victoria de ayer ante el Telecable Gijón (4-2) se sitúa líder del grupo A, una posición que refrendará si gana dentro de dos semanas en la pista del Trissino, colista aún sin puntuar, en la última jornada de la liguilla. Las leridanas fueron netamente superiores y merecieron una ventaja mucho más amplia.

Tras un inicio con intercambio de golpes y ocasiones en ambas porterías, el Vila-sana pasó a dominar el partido y encerró al cuadro asturiano en su parcela. Coelho fue prácticamente una mera espectadora durante los primeros 25 minutos, en los que las del Pla d’Urgell exhibieron un dominio casi absoluto y fueron merecedoras de más de un gol. La portera italiana Caretta y la poca efectividad leridana evitaron que al descanso las de Lluís Rodero se fueran con un marcador más amplio que el 1-0.

Aina Florenza y Victòria Porta avisaron en un par de ocasiones bastante claras antes de que la leridana forzara la exclusión de Obeso, una jugada que dejó al Telecable en inferioridad y permitió a Victòria lanzar una falta directa, si bien Caretta le adivinó las intenciones y retrasó un poco más el primer tanto local. Las del Pla tampoco aprovecharon los dos minutos que jugaron con una jugadora más, pero poco después, en el minuto 13, una asistencia milimétrica de Florenza la convirtió en gol Elsa Salvanyà que, completamente sola en el segundo palo, solo tuvo que remachar a la red para hacer subir el 1-0.

Con el gol se intensificó aún más el dominio local y las ocasiones se sucedieron sin pausa. Florenza, la más activa de las leridanas, envió la bola al palo en el 16, un minuto después Luchi Agudo disparó al cuerpo de Caretta completamente sola y Maria Porta volvió a toparse con el palo a tres minutos del descanso. La argentina aún tuvo una última ocasión, al igual que el Gijón, por mediación de Ferreira, pero Coelho, en una de las pocas oportunidades que tuvo, se lució.

De vuelta de los vestuarios, Florenza ya avisó a los dos minutos, pero el Gijón, en su primera aproximación, obtuvo el premio del gol en una combinación entre Piquero y Ferreira que la portuguesa culminó. El Vila-sana reaccionó pronto y tres minutos después Salvanyà restableció la ventaja (2-1). La de Breda tuvo dos ocasiones más de forma consecutiva, la segunda rematando de volea un rechace que Caretta desbarató con un paradón.

Las de Lluís Rodero pudieron ampliar la renta gracias a un penalti cometido por Colomer por defender desde el suelo, pero Victòria Porta volvió a toparse con la meta italiana en la ejecución. Y del posible 3-1 se pasó en apenas dos minutos al empate (2-2) en una jugada desafortunada. Centro de Obeso y la bola da en el patín de Maria Porta y se introduce en la portería. El Vila-sana encajó bien el golpe y solo medio minuto después, Florenza, de un fuerte disparo, situó de nuevo en ventaja a su equipo y, a dos minutos para el final, Luchi Agudo sentenció con el 4-2.