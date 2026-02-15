Visita a Terrassa con urgencias

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida afronta hoy (18.00/ Lleida En Joc) un nuevo compromiso liguero correspondiente a la vigesimotercera jornada del grupo 3 de Segunda RFEF. Los leridanos, inmersos en la zona de descenso, se medirán al Terrassa FC en un partido clave para poder recortar distancias con una salvación que tienen aún a seis puntos.

Los de Jordi López llegan al partido en decimoquinta posición con 21 puntos tras caer en casa ante el Olot (0-1) en un encuentro que puso fin a una racha de cuatro partidos sin perder, con un balance de dos triunfos y dos empates. Los leridanos recibieron un duro mazazo ante un rival directo que se les escapó y les dejaba sin la posibilidad de recortar diferencias con sus competidores. Por su parte, el Terrassa FC afronta el duelo situado en la octava posición de la clasificación con 31 puntos, después de haber sumado siete victorias, diez empates y cinco derrotas en las veintidós jornadas disputadas hasta ahora. El conjunto egarense ha anotado 27 goles y ha encajado 28, y en los últimos cinco partidos presenta un balance de una victoria, tres empates y una derrota

El técnico del Atlètic Lleida, Jordi López, aseguró en la previa del partido que “afrontamos un partido complicado ante un rival reforzado, pero confiados de que competiremos bien, mejoraremos y saldremos a ganar”. El entrenador también repasó la semana de entrenamientos, que le pareció “positiva”. “A pesar de las dificultades, la semana ha sido positiva porque confiamos en que lo que hacemos nos llevará a conseguir los objetivos”, concluyó.

En cuanto al precedente de esta temporada, el partido de la primera vuelta disputado en Lleida, finalizó con empate a dos goles en un enfrentamiento muy igualado que el Atlètic Lleida empató en los instantes finales. Aun así, esta vez no será tan sencillo, ya que el Terrassa es un equipo fuerte en casa, que ha conseguido 18 puntos en 10 partidos tras cinco triunfos, 3 empates y tan solo 2 derrotas.