Alguaire vibra con su trail

Los atletas Mònica Malla y Lluís Barbé se proclamaron vencedores de la novena edición de la Trail Sagrat Cor de Alguaire, disputada ayer y puntuable para la Lliga Ponent Trail. La prueba reunió a cerca de 200 participantes entre la carrera de 15 kilómetros, con 450 metros de desnivel positivo, y la caminata popular de 11 kilómetros, que contaba con 150 metros de desnivel.

En categoría masculina, Barbé (Club Curses d’Obstacles Olliu Racer) firmó una actuación muy sólida para imponerse con un tiempo de 1h09:53, marcando diferencias en los tramos más exigentes del recorrido. La segunda posición fue para Marc Toda (Club UBC Anoia), que cruzó la meta en 1h11:58, mientras que Miguel Ángel Abad (TRZ) completó el podio con 1h12:17 tras un intenso duelo por las plazas de honor.

En la prueba femenina, Malla (Club Esportiu Rocko Almenar) dominó con autoridad y se llevó el triunfo con un crono de 1h19:36, demostrando regularidad y fortaleza en el desnivel acumulado. Carla Ropero (My House) fue segunda con 1h28:26 y Maitane Ezeiza (Associació Esportiva Lo Bunker) terminó tercera con 1h31:45. Durante la competición los participantes en la trail tenían dos avituallamientos, en los kilómetros 7 y 12, además del final, mientras que los de la caminata tenían uno en el kilómetro 6,5. Como siempre, uno de los atractivos son las escaleras que suben hasta el Sagrat Cor. La jornada volvió a confirmar el crecimiento de esta cita en el calendario, combinando competitividad y ambiente popular.