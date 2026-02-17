Lleida exporta torneos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos entidades leridanas, Learning Soccer Academy (LS) y Fem Base, presentaron el pasado fin de semana en Marruecos la Qamar Cup, un nuevo torneo internacional de fútbol base que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en Kenitra y que reunirá hasta 48 equipos en las categorías sub-10 y sub-12. En cada una de ellas ya hay 16 conjuntos confirmados y la organización prevé ampliar la participación hasta 24 equipos por categoría.

Impulsada por dichas empresas leridanas en alianza estratégica con Ismailia, socio local con sede en la ciudad de Meknes, la Qamar Cup nace con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en una referencia del fútbol formativo en el norte de África. El proyecto combina la experiencia organizativa europea con el conocimiento del entorno y la estructura operativa marroquí, garantizando una competición sólida tanto en el plano deportivo como en el logístico.

El torneo se disputará en las instalaciones de la academia fundada en Kenitra por el exinternacional marroquí Youssef Chippo, jugador con trayectoria en clubes europeos como el Manchester City y el Oporto. Entre los equipos confirmados destacan algunos de los clubes más relevantes del fútbol marroquí, como el Raja Club Athletic, el Wydad Athletic Club y el AS FAR. Asimismo, participará la Barça Academy en Marruecos.

Desde las empresas LSA y Fem Base destacaron en un comunicado que “esta iniciativa pretende no solo promover el talento joven, sino también fomentar los valores del deporte y fortalecer los vínculos entre Lleida y Catalunya con el norte de África”. El torneo se presenta así como “una plataforma estable de cooperación deportiva, intercambio cultural y desarrollo compartido con vocación de crecimiento en futuras ediciones”. Con este proyecto, Fem Base y LSA “consolidan su estrategia de internacionalización y refuerzan su compromiso con la creación de iniciativas deportivas innovadoras, sostenibles y con impacto social”, concluye el comunicado.