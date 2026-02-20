Clausurado el campo del Borges tras incidentes con el público

El CF Borges ha sido sancionado con la clausura del campo de fútbol municipal Ramon Espasa durante un partido, la pérdida de un punto y una sanción económica que puede oscilar entre los 400 y 800 euros tras los incidentes con el público local en el partido ante la Unificación Llefià (2-3), que se saldó con 4 expulsiones para el equipo local.

El colegiado del partido, Yunes Chiheb, hizo constar en el acta que recibió un escupitajo proveniente de la grada local. Un incidente que corresponde a una sanción leve, pero que, al tratarse de la tercera vez en la temporada que se sanciona al club de les Garrigues, su

calificación pasa a ser directamente grave, según el artículo 318.2 del Reglamento General de la FCF, lo que comporta el cierre del campo durante un partido en la jornada 20 ante el Castellar, el día 28.

A pesar de la sanción y después de que sus alegaciones hayan sido desestimadas, el Borges publicó un comunicado en sus redes sociales para manifestar su “indignación y absoluta disconformidad con la resolución dictada por los órganos disciplinarios de la FCF”. El club alega que los hechos constados en el acta “se produjeron exclusivamente entre jugadores sobre el terreno de juego” y que su afición “mantuvo un comportamiento correcto de principio a fin”.

Asimismo, denunció que la versión del colegiado “no se ajusta a la

realidad ni a las pruebas aportadas” y también su actitud. El conjunto leridano explica en su comunicado que, tras el partido, el árbitro se dirigió a los miembros del club y les amenazó. “Os voy a crujir en el acta”, habría dicho el colegiado, según el Borges.

Además, los de Les Garrigues aprovecharon para denunciar el arbitraje de esta temporada cuando juegan como locales. “Respetamos la figura arbitral y sabemos que es imprescindible, pero también es cierto que esta temporada estamos sufriendo decisiones

reiteradamente perjudiciales, especialmente como locales. El error puntual es humano; la reiteración siempre en la misma dirección genera preocupación”, concluyeron.

La gravedad de la sanción es consecuencia de otros dos incidentes leves que se habían ocasionado en la jornada 17, en la derrota del Borges ante el APA Poble Sec (0-2), y en la jornada 6, en la derrota ante el Alpicat (1-3).