El At. Lleida descarta regresar al Farrús

El Atlètic Lleida ha descartado la posibilidad de regresar al Ramon Farrús para jugar sus partidos de Liga como había propuesto el equipo hace exactamente un mes, aún con Gabri García en el banquillo, debido al mal estado en el que se encuentra el Camp d’Esports. Ayer, después de que el equipo de Cappont volviera a entrenarse en el coliseo leridano tras muchas semanas sin hacerlo, el nuevo técnico, Jordi López, dejó claro que “este es nuestro estadio, nuestra sede y tenemos que jugar aquí”, sin esconder que, debido a su mal estado, “nos condiciona mucho el juego, sin ninguna duda”, dijo.

El técnico fue claro: “No soy de poner excusas y por eso hemos venido a entrenar hoy –ayer–, para adaptarnos a esta situación, que no es la que nos gustaría, pero es la que es, y por tanto no toca otra que adaptarnos, porque cambia mucho donde entrenamos a este contexto. No podemos hacerlo cada día, pero uno a la semana lo tendríamos que hacer, al menos cuando jugamos en casa”, apuntó.

En cuanto a la competición, López lamentó aún el empate que cedieron el pasado domingo en el campo del Terrassa. “Después de haberlo analizado con más tranquilidad, sigo pensando lo mismo que el domingo, que el punto se nos quedó corto, porque hicimos un partido muy completo y creo que hicimos méritos suficientes como para llevarnos la victoria. En condiciones normales, un punto en el campo del Terrassa sería bueno, pero en nuestra situación es insuficiente, porque todo lo que no sea sumar de tres en tres no es lo que queremos, pero las sensaciones fueron buenas y el equipo dio un paso adelante. El punto lo haremos bueno si ganamos el domingo”, declaró el técnico del Atlètic Lleida, que confía en que la situación en la tabla clasificatoria no afecte a la moral del equipo. “Esta situación puede generar ansiedad y afectar a la toma de decisiones del jugador, pero intentamos controlarlo”, dijo.