El Força Lleida convoca una asamblea extraordinaria para convocar elecciones a la junta directiva

El Força Lleida ha convocado una asamblea general extraordinaria el próximo 9 de marzo para convocar elecciones para renovar los cargos de la junta directiva. Si los miembros de la junta dan luz verde, se acordará un censo y un calendario electoral. El acuerdo para convocar esta junta extraordinaria se tomó el pasado miércoles 18 de febrero.

Tal como adelantó Lleida TV aquel mismo día, Albert Aliaga, presidente de la entidad, comunicó a sus socios de junta directiva la voluntad de presentar su dimisión antes del final del mandato en julio para que se pudiera convocar una asamblea para hacer elecciones a la presidencia del club. No obstante, a pesar de la presentación de la dimisión para poder adelantar la asamblea y las elecciones, Aliaga podría renovar el cargo o continuar en la estructura del club.