¡Histórico Oriol Cardona!

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El gerundense Oriol Cardona (Banyoles, 31 años), dominador absoluto de los dos últimos Mundiales, 2023 –disputado en Boí Taüll– y 2025, hizo ayer historia conquistando el título olímpico de esprint en el estreno del esquí de montaña en unos Juegos de Invierno, convirtiéndose así en el primer campeón olímpico invernal de Catalunya y el segundo de España, exactamente 54 años después de la hazaña de Francisco Fernández Ochoa, el popular 'Paquito', en el eslalon de esquí alpino de Sapporo (Japón) en 1972. La delegación española puso la guinda con el bronce de la granadina Ana Alonso, que logró la gesta 150 días después de ser atropellada mientras se entrenaba en bicicleta en Sierra Nevada, y que le destrozó el ligamento cruzado de una rodilla.

El pupilo del leridano Kilian Jornet, a quien Cardona pidió que se incorporara a su equipo técnico para preparar la cita olímpica, cumplió con los pronósticos que le daban como gran favorito. El doble campeón mundial y europeo de la disciplina se impuso tras una larga jornada que inició marcando el mejor tiempo de los 18 participantes en los cuartos de final y continuó con una segunda plaza en las semifinales, su único momento de dificultad por culpa de una fijación que no quería entrar.

En la gran final, en la que también se coló Ot Ferrer, de Berga, Cardona salió algo retrasado, pero de inmediato empezó a pasar rivales en la ascensión hasta alcanzar al suizo Jon Kistler, que se había escapado. El gerundense apretó para llegar primero a los escalones, donde otro poderoso cambio de ritmo le permitió llegar primero. El oro estaba cerca y se trataba de no fallar. Cardona no lo hizo. Llegó primero a la cumbre, se sacó las pieles sin contratiempos y afrontó el descenso con tanta ventaja que se dio el lujo de ralentizar su paso y festejar el oro. Entró con una ventaja de un segundo y medio sobre el ruso Nikita Filippov, plata, y de más de dos sobre otro de los favoritos, el francés Thibault Anselmet, triple ganador de la Copa del Mundo, que fue bronce. Ot Ferrer, con el diploma olímpico asegurado, fue quinto a más de 20 segundos de su compatriota.

“Estoy abrumado. Esto es increíble. Tenía unas ganas de sacármelo de encima ya... Ha salido todo bien. Llegar a meta ha sido una sensación que me ha dejado sin palabras”, declaró Cardona, que le dedicó su triunfo a su abuelo. “Se murió hace ya muchos años, pienso mucho en él, se lo dedico a él y a toda la gente que me ha acompañado por el camino, porque yo no soy nadie sin toda la gente que hay detrás”, expresó. Ana Alonso también tuvo una dedicatoria especial, en su caso a su padre, Gerardo Alonso, guía de montaña fallecido en accidente hace quince años.

“¡No hay palabras Uri! ¡Qué grande eres!”

Kilian Jornet se emocionó con las medallas de Oril Cardona y Ana Alonso. El siete veces campeón del mundo escribió “¡No hi ha paraules Uri! Que gran que ets!”, en su cuenta de X. Luego alargó su comentario en Instagram: “Haver sigut testimoni del teu camí des que eres un marrec que començaves a caminar per la muntanya fins aquí es un privilegi”.

Retiran banderas catalanas de la grada

Los miembros de seguridad de los Juegos retiraron nada más comenzar la competición las pancartas y banderas catalanas y esteladas que traían los familiares de los atletas.