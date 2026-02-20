La Mitja de Balaguer, cerca de los 700 atletas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Mitja Marató de Balaguer celebrará el próximo 8 de marzo su 37ª edición, con las plazas a punto de agotarse cerca del límite de unos 700 atletas, según se destacó ayer en la presentación oficial de la cita, que mantiene las tres distancias (de 21, 10 y 5 kilómetros). El acto contó con la participación de representantes municipales y del Club Esportiu Runner’s Balaguer, entidad organizadora de la prueba. Entre las principales novedades figura la incorporación de la media maratón al calendario de ruta de la Federació Catalana d'Atletisme, con el objetivo de fomentar la federación de los atletas y su participación en competiciones oficiales. Asimismo, la prueba contará con la presencia del excampeón del mundo Martín Fiz, que ejercerá de liebre marcando un ritmo de 1 hora y 24 minutos, aportando, según la organización, un valor añadido al evento.