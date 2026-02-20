La obra del Camp Nou ya supera lo presupuestado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Según avanzó RAC1, el FC Barcelona ya ha superado los 960 millones de euros que fijó inicialmente como coste de la remodelación del Spotify Camp Nou junto a la constructora Limak, la encargada de la remodelación del estadio. Siempre según esta información, las obras han rebasado ya los 1.000 millones de euros, pese a que todavía quedan actuaciones de gran envergadura por ejecutar, como la construcción de la tercera gradería, las anillas VIP y la instalación de la cubierta, que será la última actuación prevista antes de que el estadio esté al 100% de rendimiento.

La emisora catalana señala que el coste final podría situarse entre 200 y 300 millones de euros por encima de lo previsto inicialmente. Para hacer frente a este sobrecoste, el club tendría que recurrir a parte de los fondos reservados para contingencias y también a una porción del préstamo de 1.500 millones concedido por Goldman Sachs.

De confirmarse estas cifras, el incremento del gasto impactaría directamente en otras partidas del proyecto del Espai Barça, especialmente en la destinada al nuevo Palau Blaugrana, cuya financiación podría verse comprometida, aunque también falta por conocer si Limak deberá abonar alguna compensación económica al club por la tardanza de las obras respecto al plazo previsto.

Actualmente, el estadio está habilitado para 45.000 espectadores, la capacidad correspondiente a la Fase 1B de apertura. El club tenía la intención de activar la 1C, que permitiría a 62.000 con el Gol Nord habilitado, para la vuelta de la semifinal de la Copa ante el Atlético de Madrid del 3 de marzo. Pero según varias informaciones, el ayuntamiento del Barcelona no dará el permiso a tiempo al club, que reservará aquel espacio a socios (ver desglose), aunque sin ofrecer una explicación clara. Paralelamente, la entidad trabaja para el regreso de la Grada d’Animació, que cuenta con un espacio reservado en el Gol Sud. Su presencia debería ser independiente de la Fase 1C, pero depende de la autorización de los Mossos d’Esquadra.

El club destinará a los socios la próxima ampliación de aforo

El FC Barcelona anunció ayer que destinará “al cien por cien” a sus socios y socias abonados el próximo incremento de aforo previsto en el Spotify Camp Nou, correspondiente al Gol Norte, que se abrirá cuando el ayuntamiento le de al club permiso para activar la fase 1C. Además, recordó que esta fase contempla “aproximadamente” 14.000 nuevas localidades, que serán asignadas “prioritariamente a la masa social azulgrana”. “En caso de que la vuelta al estadio se produzca a principios de marzo, el precio previsto de estos abonos se situará entre 160 y 264 euros, en función de la ubicación”, advirtió.

El Clásico femenino, en el Camp Nou

El FC Barcelona confirmó ayer que el equipo femenino recibirá en el Spotify Camp Nou al Real Madrid el próximo jueves 2 de abril a las 18.45 horas, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026. El partido supondrá el regreso del femenino al recinto, actualmente remodelado, más de 1.000 días después de jugar allí por última vez, en abril de 2023.

Elecciones en día de partido ante el Sevilla

LaLiga hizo ayer oficiales los horarios de la jornada 28, en la que el Barça se enfrentará en en el Camp Nou al Sevilla el domingo 15 de marzo (16.15). Por ello, las elecciones coincidirán con día de partido, aunque el choque podría adelantarse al sábado si la UEFA sitúa el partido del Barça en Champions el siguiente martes.

Pedri y Rashford vuelven a entrenar

Tras partidos de ausencia por lesión, Pedri y Rashford hicieron ayer parte del entrenamiento con el grupo y apuntan a regresar el domingo ante el Levante.