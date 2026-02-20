“Sabemos que son finales, repetirlo añade presión”

El entrenador del AEM, Rubén López, aseguró en la previa del encuentro ante el Cacereño que su equipo afronta “con confianza y centrado en sumar puntos” el duelo directo que puede resultar determinante en la clasificación, ya que el equipo extremeño marca la permanencia con los mismos puntos que el AEM. No obstante, el conjunto leridano tiene un partido menos, a domicilio ante el Betis, que se jugará el miércoles 18 de marzo.

“No hablamos de finales. Todos sabemos que lo son, pero repetirlo cada día solo añade más presión. Nos tenemos que centrar en nuestro rendimiento, venga quien venga”, destacó el entrenador, que quiso rebajar la presión en un tramo de temporada en el que “sabemos que jugamos contra rivales de nuestra Liga y además de los puntos también entran en juego factores como el average”.

Pese a la importancia del choque, aseguró que el grupo mantiene una dinámica positiva y que la última victoria, lograda en los minutos finales ante el Oviedo (1-0), ha supuesto “un subidón” para el vestuario. “Las sensaciones desde que llegué han sido buenas, las jugadoras tienen muchas ganas y debemos controlar los detalles y mantener nuestra intensidad”, añadió, alabando la mejora del equipo en las jugadas a balón parado, decisivas para sumar puntos. “Todos los goles están llegando así y es verdad que tenemos más presencia ofensiva, pero necesitamos más claridad”, destacó.

En el plano futbolístico, López anticipó un encuentro “con muy pocas oportunidades, mucho balón parado, muchos duelos y mucha segunda jugada”. En ese contexto, señaló que “si somos efectivas y no concedemos mucho, tendremos muchísimas posibilidades de ganar”. Además, hizo énfasis en que “es un rival muy vertical y físico. Hemos pasado del blanco al negro. De recibir a un Oviedo con nuevo entrenador en el que no sabíamos que esperar, a jugar contra un rival que conocemos perfectamente”. “Sabemos lo que nos encontraremos y dónde nos pueden hacer daño”, apuntó.