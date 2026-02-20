El Sant Andreu invita a socios del Lleida CF para el partido ante el Atlètic Lleida

Un jugador de l’Atlètic Lleida pugna amb un del Sant Andreu en una acció del partit de la primera volta. - INGRID SEGURA

El Sant Andreu organizará un autobús para que socios y aficionados del Lleida CF puedan acudir de forma gratuita al partido del domingo de la semana que viene (1 de marzo) en el Narcís Sala. Aquel día el Lleida CF debía medirse al Vic en el Camp d'Esports en un partido vital para la salvación, pero finalmente el duelo se disputará el miércoles día 4, porque el club de Osona tiene a jugadores convocados con la selección catalana amateur, que juega aquel jueves, y pidió aplazar el partido.

El club barcelonés sorprendió el jueves por la noche con este anuncio, enmarcado en su iniciativa 'Catalunya, amb la UESA', una acción que estrenó en noviembre invitando aficionados de distintos puntos del país a partidos en casa. Sin embargo, cabe recordar la tensión existente entre Atlètic Lleida y Sant Andreu desde la pretemporada, que vivirá su tercer capítulo con este episodio.

El club cuatribarrado, cuya afición está históricamente hermanada con el Lleida CF, decició suspender un amistoso de pretemporada ante el Atlètic Lleida tras las críticas de su afición. Por ello, el club leridano respondió solo permitiendo el acceso al partido liguero en el Camp d'Esports a sus abonados, por lo que la afición visitante no tuvo opción a acudir al partido. Ahora, el Sant Andreu contrarresta con esta iniciativa

El club barcelonés explicó que tanto el viaje de autobús, que saldrá a las 12.00 desde el Camp d'Esports, como la entrada al partido será gratuita, hasta alcanzar la capacidad máxima de 55 personas. Los interesados deben rellenar un formulario, en el que el único requisito es ser socio del Lleida CF, aunque cada uno de ellos podrá ir con tres acompañantes.