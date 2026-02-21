Cierre del campo del Borges tras un escupitajo al árbitro

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El CF Borges fue sancionado ayer con la clausura del campo de fútbol municipal Ramon Espasa durante un partido, la pérdida de un punto y una sanción económica que asciende hasta los 700 euros tras los incidentes con el público local en el partido ante la Unificación Llefià (2-3), que se saldó con 4 expulsiones para el equipo local.

El colegiado del partido, Yunes Chiheb, hizo constar en el acta que recibió un escupitajo proveniente de la grada local. Un incidente que corresponde a una sanción leve, pero que, al tratarse de la tercera vez en la temporada que se sanciona al club de Les Garrigues, su calificación pasa a ser directamente grave, según el artículo 318.2 del Reglamento General de la FCF, lo que comporta el cierre del campo en la jornada 20 ante el Castellar, el día 28.

A pesar de lo que el colegiado hizo constar en acta, fuentes del club explicaron a este diario que el escupitajo no le llegó procedente de la grada, sino de uno de los jugadores del conjunto leridano. Además, el Borges publicó ayer un comunicado en sus redes para manifestar su “indignación y absoluta disconformidad con la resolución”. El club alegó que los hechos descritos en el acta “se produjeron exclusivamente entre jugadores sobre el terreno de juego” y que su afición “mantuvo un comportamiento correcto de principio a fin”. Asimismo, denunció que la versión del colegiado “no se ajusta a la realidad ni a las pruebas aportadas” y también censura su actitud. El conjunto leridano explica que, tras el partido, el árbitro se dirigió a los miembros del club y les amenazó. “Os voy a crujir en el acta”, habría dicho el colegiado, según el Borges.

Además, los de Les Garrigues aprovecharon para denunciar los arbitrajes de esta temporada cuando juegan como locales. “Respetamos la figura arbitral, pero también es cierto que esta temporada estamos sufriendo decisiones reiteradamente perjudiciales, especialmente como locales. El error puntual es humano; la reiteración siempre en la misma dirección genera preocupación”, concluyeron. La gravedad de la sanción es consecuencia de otros dos incidentes leves que se ocasionaron en la jornada 17, en la derrota del Borges ante el Poble Sec (0-2), y en la jornada 6, ante el Alpicat (1-3).