El CN Mollerussa, premiado por el Circuit Català de Travessies

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Natació Mollerussa fue protagonista en la entrega de premios del Circuit Català de Travessies 2025 con dos nadadores galardonados. Blau Inglada consiguió la tercera posición en la clasificación final de la categoría Junior 1 en su primera temporada en aguas abiertas. Por su parte, Marc Auberni finalizó tercero en la categoría Máster +35. Los dos premios consolidan la presencia del club del Pla d’Urgell en torneos de aguas abiertas.