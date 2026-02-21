SEGRE

El CN Mollerussa, premiado por el Circuit Català de Travessies

Galardonados del CN Mollerussa en los premios del Circuit Català. - CN MOLLERUSSA

SEGRE REDACCIÓ
Segre

El Club Natació Mollerussa fue protagonista en la entrega de premios del Circuit Català de Travessies 2025 con dos nadadores galardonados. Blau Inglada consiguió la tercera posición en la clasificación final de la categoría Junior 1 en su primera temporada en aguas abiertas. Por su parte, Marc Auberni finalizó tercero en la categoría Máster +35. Los dos premios consolidan la presencia del club del Pla d’Urgell en torneos de aguas abiertas.

