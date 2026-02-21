Gavi vuelve a entrenar con el grupo tras su operación de menisco

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Pablo Páez Gavira 'Gavi' empezó ayer a entrenar parcialmente con sus compañeros del FC Barcelona y da un paso más hacia su recuperación, dentro de un largo proceso por una lesión en el menisco de la rodilla derecha que le hizo pasar por quirófano en septiembre.

Gavi tuvo ayer su primer contacto con el equipo meses después de su operación y “afronta ya la recta final de su recuperación”, según explicó el club. El centrocampista azulgrana, que ya se lesionó esa misma rodilla de gravedad a finales de 2023, tuvo que someterse a una artroscopia para solucionar varios problemas y el club, en su día, estipuló entre 4 y 5 meses de baja, por lo que se espera que reciba el alta en dos o tres semanas.

Por otra parte, Eric Garcia reconoció en una entrevista en Catalunya Ràdio que “tenemos que hacer un reset con los arbitrajes”. “Lo hemos hablado en el vestuario, han sido dos partidos con decisiones en contra, pero no lo podemos controlar”, destacó el central.

En el plano electoral, el precandidato Xavi Vilajoana declaró ayer que “gente de mi candidatura” está trabajando para incorporar a Harry Kane en verano, mientras que Marc Ciria propuso colocar a los turistas solo en la tercera gradería del Camp Nou.