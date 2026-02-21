Récord mundial en juego en la Marxa de les Cabanes de Volta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La 12ª edición de La Marxa de les Cabanes de Volta, que se disputará el próximo domingo 8 de marzo, convertirá a la localidad Els Omellons, en Les Garrigues, en el escenario de un posible récord mundial. Joan Torné Tuyà, atleta de la comarca del Penedés, afronta la cita con la oportunidad de llegar a la cifra de 665 pruebas de 21 kilómetros completadas, un récord mundial. Debido a su relevancia, la marcha estará bajo supervisión de la World Record Certification Agency (WRCA), organismo encargado de avaluar y certificar récords a escala internacional.

Por su parte, la prueba presentará tres recorridos de 7, 15 y 21 kilómetros, y estará abierta hasta un máximo de 500 participantes. El alcalde de Els Omellons, Jordi Gaya, y la diputada Estefania Rufach presentaron ayer el evento, que “es mucho más que una prueba deportiva. Forma parte del circuito marxa.cat, que promueve hábitos saludables y valores como el esfuerzo, la convivencia y el respeto por el medio ambiente”, apuntó la diputada.