Un derbi encubierto

El Sant Andreu organizará al menos dos autobuses para que socios y aficionados del Lleida CF puedan acudir de forma gratuita al partido del domingo de la semana que viene (1 de marzo) en el Narcís Sala (18.00). Aquel día el Lleida CF debía medirse al Vic en el Camp d'Esports en un partido vital para la salvación, pero finalmente el duelo se disputará el siguiente miércoles, día 4.

La fecha del partido se ha movido porque el club de Osona tiene a jugadores convocados con la selección catalana amateur, que aquel fin de semana juega la fase final estatal de la Copa de las Regiones de la UEFA, y pidió aplazar el partido, amparado por el reglamento de la FCF. Así, los aficionades azules no tendrán impedimento para acudir a la cita del Narcís Sala y, de hecho, en menos de 24 horas ya llenaron un autobús de 55 personas, por lo que el Sant Andreu pondrá otro a disposición si hay un aforo mínimo.

El club barcelonés sorprendió el jueves por la noche con este anuncio, enmarcado en su iniciativa ‘Catalunya, amb la UESA’. Esta es una acción que estrenó en noviembre invitando aficionados de distintos puntos del país a partidos en casa, en aquel primer caso con aficionados de l’Ametlla de Mar y ahora con esta segunda edición con socios del Lleida.

Más allá de eso, cabe recordar la tensión existente entre Atlètic Lleida y Sant Andreu desde la pretemporada, que vivirá su tercer capítulo con este partido, decisivo para las aspiraciones de salvación para los leridanos y en la lucha por el liderato, y el consiguiente ascenso directo, de los barceloneses.

La entidad cuatribarrada, cuya afición está históricamente hermanada con la del Lleida CF, decidió suspender un amistoso de pretemporada ante el Atlètic Lleida tras las críticas de su afición, en lo que fue el primer punto discordante entre los clubes. Por ello, el club leridano respondió solo permitiendo el acceso al partido liguero de diciembre en el Camp d’Esports a sus abonados, alegando “razones de seguridad”. Así, los aficionados visitantes no tuvieron la opción de acudir al partido. Ahora, el Sant Andreu lo contrarresta con esta iniciativa, que se unirá al tradicional ambiente del Narcís Sala, el campo que reúne a más público del grupo.

El Sant Andreu explicó que tanto el viaje, que arrancará a las 12.00 desde el Camp d’Esports, como la entrada al partido será gratuita, y que, una vez llenado el primer autobús, el segundo saldrá adelante si hay un aforo mínimo. Los interesados deben rellenar un formulario, en el que el único requisito es ser socio del Lleida CF, aunque cada uno de ellos podrá ir con tres acompañantes.