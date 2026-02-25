EL CG Lleida consigue el bronce en la Liga Iberdrola

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Gimnástic Lleida consiguió este fin de semana una destacada tercera posición en la primera fase regular de la tercera división de la Liga Iberdrola de gimnasia artística, disputada en el polideportivo municipal Germans Escalas de Palma de Mallorca. El equipo leridano sumó un total de 172.785 puntos y quedó tercero, por detrás del Abrera GC, segundo con 173.115 puntos, y el Gràcia GC, primero con 174.066. La expedición leridana estuvo formada por Ares López, Clàudia Ferrando, Salma Guerrero, Arlet Soler, Aran Aznar, Paula Cabrero, Maria Vidal, Marina Antelo, Maria Cerdà y Carla Jordà, cedida por el GAP Gimnàstica Artística Porqueres.

A nivel individual, la leridana Ares López, gimnasta del CG Lleida becada en el CAR de Sant Cugat, consiguió la segunda posición en la tabla general tras materializar 46.784 puntos. Naira Toledano (Gracia GC), primera, y Claudia Sampedro (RGC Covadonga), tercera, completaron el podio. Además, López quedó tercera en suelo. La leridana consiguió 11.950 puntos, 4.200 en dificultad y 7.750 en ejecución, y quedó por detras de Mia Llacer y Naira Toledano, primera y segunda, respectivamente. Con esta tercera plaza, el CG Lleida afronta ya la segunda fase, donde se intentará clasificar para la fase final.