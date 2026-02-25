El futbolista del PSG Hakimi será juzgado acusado de violación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado por la presunta violación de una joven, que le denunció en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París, en 2023.

Según la versión de la víctima, tras haberse conocido en Instagram, el internacional marroquí la invitó a su domicilio, donde llegó con un Uber pagado por el futbolista. La chica, entonces de 24 años, explicó que allí el jugador habría abusado sexualmente de ella y que pudo zafarse tras darle una patada y le mandó un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos. En este sentido, y tras conocerse la noticia, el excanterano del Real Madrid se pronunció a través de su perfil en ‘X’. “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, señaló Hakimi, que quiso trasladar su tranquilidad. “Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, añadió. Por su parte, en rueda de prensa previa a ese partido, el entrenador del club parisino, Luis Enrique, eludió comentar el juicio contra su jugador. “Está en manos de la Justicia”, concluyó.