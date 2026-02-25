El Vila-sana se juega hoy el liderato en Gijón

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vila-sana y Alpicat disputan hoy (21.00) sus partidos respectivos a la jornada 18 de la OK Liga femenina con dinámicas y objetivos absolutamente opuestos. Las del Pla d'Urgell afrontan una exigente visita ante el Telecable HC, tercer clasificado, mientras que las del Segrià se medirán a domicilio al Manlleu, sexto.

El Vila-sana visitará Gijón con el objetivo de mantener su condición de líder. Las leridanas, que son primeras con 42 puntos y un partido más que el Fraga, que tiene 40, se miden al Telecable que es tercero con 39. El duelo llega diez días después del partido entre ambos conjuntos en la Champions League que cayó a favor del Vila-sana y le dio la primera plaza (4-2). Aun así, el técnico del conjunto leridano, Lluís Rodero, aseguró en la previa que “cada partido es un mundo y sabemos de la dificultad de todos los rivales”. Asimismo, el duelo llega a pocos días de la última jornada de Champions, en la que ambos equipos se jugarán la primera plaza del Grupo A. Para Rodero, que no podrá contar con Pastor y Gime Gómez, las claves serán “la concentración, minimizar errores y ser nosotras mismas”.

Por otro lado, el Alpicat visitará al Manlleu con la esperanza de puntuar. “Vamos a intentar rascar un punto, aunque si jugamos como en los 10 primeros minutos ante el Telecable no haremos nada”, apuntó el técnico leridano, Mats Zilken. El conjunto del Segrià llega al duelo en duodécima posición con 12 puntos, a uno de Las Rozas que marca la salvación, y se medirá al Manlleu, que es sexto con 26. El reto es grande, pero Zilken apuntó que “en la primera vuelta competimos muy bien (2-3), ya que ellas tienen un estilo de juego al que nos adaptamos mejor”. Aun así, el entrenador aseguró que “si no damos el 100% es muy difícil puntuar. Por eso, tenemos que creérnoslo”. Además de la diferencia de resultados entre los dos equipos, el Alpicat deberá afrontar el duelo sin Lampasona, Ona Moreno y Mireia Coll, bajas de peso.