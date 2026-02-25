La Xallenge Duaigües espera a 200 ciclistas

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

La Xallenge BTT David Duaigües, que fue presentada ayer en la Diputación de Lleida, celebrará su decimoséptima edición el próximo domingo 1 de marzo en Almatret, donde unos 200 participantes se reunirán para participar en una prueba ciclista en memoria de David Duaigües, uno de los cinco bomberos del Grup de Reforç en Actuacions Forestals (GRAF) fallecidos en el incendio de Horta de Sant Joan de 2009. En la presentación estuvieron presentes el vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez, la alcaldesa de la localidad, Jennifer Nadal, y la miembro de la organización, Montse Duaigües, que explicó los detalles de la prueba, que contará con los dos tradicionales recorridos de 42 y 22 kilómetros y no tiene carácter competitivo. El circuito largo cuenta con un desnivel positivo de 1.100 metros y está considerado de dificultad mediana-alta. Por su parte, el corto tiene un desnivel positivo de 450 metros y una dificultad mediana-baja. La salida y llegada serán en la Plaza Mayor y ambas arrancarán a las 9.00.

Asimismo, Montse Duaigües, hermana del fallecido David, remarcó su importancia en la historia deportiva del municipio leridano. “La Marxa BTT de Almatret se inició tres años antes de esta Xallenge y David fue el creador, impulsor y organizador. Hace 20 años no se hacían pruebas de BTT en las tierras de Ponent y él quiso introducirlas al territorio”, apuntó.

La organización contará con unos cien voluntarios y la alcaldesa de la localidad, Jennifer Nadal, puso en valor su papel. “Quiero recalcar la participación de todos los vecinos de Almatret, especialmente los miembros del Club Ciclista y Excursionista d’Almatret. Hacen un gran trabajo y han conseguido hacer de este día un hito memorable”, remarcó.

En esta misma línea se manifestó Agustí Jiménez, que recordó que los participantes del evento pasarán por los Tossals d’Almatret, el Ebro y las antiguas minas. “Iniciativas como estas fomentan hábitos saludables y dan visibilidad a nuestros municipios”, concluyó el vicepresidente de la corporación.

David Duaigües, gran impulsor de la BTT en la província de Lleida

La prueba ciclista leridana se organiza, por decimoséptima vez, en honor al almatretano David Duaigües, uno de los principales impulsores de las competiciones de BTT en la provincia y creador de la Marxa ciclista de la localidad, así como del Club Ciclista y Excursionista Almatret, entidad que presidia cuando falleció de servicio a los 29 años.La prueba, como ya es tradición, pasará por el mirador que lleva su nombre, donde una escultura de su figura preside las vistas del territorio, uno de los principales atractivos de la Xallenge.