Trifulca entre aficionados del Linyola y el Sallent de Segunda Catalana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El partido entre el Linyola y el Sallent disputado el sábado, correspondiente a la jornada 19 del Grupo 5 de Segunda Catalana fue suspendido por el árbitro G.P.D. en el descanso del encuentro debido a una trifulca entre aficionados de ambos equipos. El resultado al término de los primeros 45 minutos era de 0-1 a favor del Sallent.

El acta arbitral sitúa el primer incidente relevante en el minuto 18 de la primera mitad cuando el árbitro observó cómo un aficionado del Linyola –al que identificó por sus cánticos de apoyo al equipo local– tomó la botella de agua situada junto a la portería del guardameta visitante y la lanzó por encima de la valla, fuera del recinto de juego. Ante este comportamiento, el colegiado decidió detener el partido y requirió la intervención del delegado del equipo local. El acta recoge que el delegado se dirigió a la zona donde se encontraba el aficionado para apaciguar la situación, sin que se produjeran nuevos incidentes en ese momento. El encuentro se reanudó y continuó con normalidad hasta el descanso.

La situación se agravó al finalizar los primeros 45 minutos. El acta describe que, tras señalar el descanso, el equipo arbitral intentó dirigirse a los vestuarios, pero encontró el acceso bloqueado por aficionados de ambos clubes. El colegiado especifica que identificó a estas personas como seguidores de Linyola y Sallent por las prendas y elementos distintivos que portaban, asociados a los colores y escudos de sus respectivos equipos. Además, subraya que la entrada a los vestuarios desde el terreno de juego no estaba debidamente delimitada ni aislada del público, circunstancia que favoreció la acumulación de aficionados en una zona crítica. Fue en ese espacio donde comenzaron a producirse altercados entre seguidores de ambos equipos, con empujones, enfrentamientos verbales y un aumento progresivo de la tensión. El acta recoge que el equipo arbitral permaneció durante siete minutos dentro del terreno de juego, sin poder acceder al vestuario por temor a su integridad física.

En ese contexto, el escrito arbitral añade un nuevo episodio que tensionó la situación. El delegado del Sallent simuló estar grabando los hechos y un individuo identificado por el colegiado como aficionado del Linyola se dirigió hacia él dentro del terreno de juego y forcejeó con la intención de arrebatarle el dispositivo de grabación. Este incidente actuó como detonante para el agravamiento de los altercados. El acta recoge que, tras ese forcejeo, un grupo aproximado de veinte aficionados accedió al terreno de juego y se situó frente a la entrada de vestuarios. El colegiado deja constancia expresa de que, en tales circunstancias, no podían garantizarse unas condiciones mínimas de protección. Solo cuando se abrió un pequeño espacio entre la multitud, el equipo arbitral logró acceder con rapidez al vestuario. Una vez en el interior, y ante la gravedad de los hechos descritos, se solicitó la presencia de las fuerzas del orden. El acta arbitral destaca que, tras valorar la situación general de las instalaciones, se concluyó que no existían garantías suficientes para reanudar el encuentro sin riesgo de nuevos incidentes.