5 jugadores del Real Madrid con más participaciones en Mundiales

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Real Madrid ha sido históricamente un semillero de talentos que destacan en los torneos más importantes del mundo. Sus jugadores no solo marcan la diferencia en la Liga española y en competiciones europeas, sino que también suelen ser protagonistas en los Mundiales de fútbol.

Futbolistas que pasaron por los Merengues suelen aparecer en los mercados de apuestas durante los Mundiales: Estos grandes eventos deportivos suelen generar mucha actividad en las apuestas. Con tantos sitios web de apuestas ofreciendo sus servicios, hoy en día los apostantes deportivos pueden confiar en portales especializados como legalbet.es para elegir una casa de apuestas online que se adapte a sus necesidades y ofrezca las mejores cuotas y una buena selección de mercados de apuestas.

En esta lista revisamos a cinco madridistas que han disputado más ediciones del Mundial. Analizar quiénes han acumulado más participaciones en estos torneos permite ver cómo algunos futbolistas mantienen un nivel alto durante años y se consolidan como referencias internacionales. Cada uno tiene un recorrido particular, y sus presencias en estos torneos reflejan tanto el prestigio del club como el papel que desempeñan sus jugadores en la élite mundial del fútbol.

Los 5 madridistas con más Mundiales

1. Cristiano Ronaldo (5 Mundiales): el récord de la longevidad

CR7 es indiscutiblemente el líder en cuanto a participaciones de Mundiales, ya sea con o sin los Merengues. Su presencia abarca desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, un recorrido que simboliza casi dos décadas en la absoluta cima del éxito internacional.

Aunque Portugal nunca alcanzó una final mundialista con él, su impacto fue histórico. En 2022 se convirtió en el primer jugador en marcar en cinco ediciones distintas.

Durante su etapa en el Real Madrid, esa consistencia internacional iba de la mano con un dominio absoluto en Europa. Su presencia astral en el fútbol representa el ejemplo más claro de cómo un futbolista puede mantenerse competitivo durante un ciclo mundialista completo.

2. Sergio Ramos (4 Mundiales): liderazgo y título histórico

Sergio Ramos jugó cuatro Mundiales seguidos con España. Desde su debut en 2006 hasta Rusia 2018 fue una pieza de la selección.

El punto álgido fue en 2010, cuando España ganó su primer Mundial. Ramos fue titular tanto en el lateral derecho como en el centro de la zaga y formó parte de una defensa que llevó a España por eliminatorias con resultados ajustados.

En el Real Madrid, su espíritu competitivo y de liderazgo continuó a la par de la selección. Su participación en cuatro Mundiales es una regularidad internacional poco frecuente.

3. Iker Casillas (4 Mundiales): el capitán campeón

Hablar de Mundiales y Real Madrid obliga a mencionar a Iker Casillas. El guardameta disputó cuatro ediciones y fue capitán en el torneo más glorioso para España: Sudáfrica 2010. En aquella competición dejó intervenciones decisivas, especialmente en la fase eliminatoria. Su parada ante Robben en la final es uno de los momentos icónicos del fútbol español moderno.

Casillas representa la transición del joven talento que apareció en 2002 al portero veterano que levantó la Copa del Mundo ocho años después. Su regularidad en la élite le permitió estar presente en cuatro torneos consecutivos.

4. Luka Modrić (4 Mundiales): el arquitecto de Croacia

Luka Modrić disputó cuatro Copas del Mundo y dejó una de las actuaciones individuales más memorables de la última década. En Rusia 2018 llevó a Croacia hasta la final y fue reconocido como el mejor jugador del torneo.

Porque si hay una leyenda de los Vikingos que solía controlar el ritmo del partido, resistir a las presiones y liderar en momentos críticos: era Modrić. Y hasta en 2022 volvió a demostrar su vigencia guiando a su selección hasta las semifinales.

5. Fabio Cannavaro (4 Mundiales): el capitán que tocó la gloria

Fabio Cannavaro es el único central de esta lista que ganó el Mundial como capitán. En 2006 guió a Italia al campeonato en Alemania en una de las actuaciones defensivas más dominantes de la historia reciente del torneo.

Jugó cuatro Mundiales entre 1998 y 2010 y se convirtió en un emblema de la defensa italiana. Llegó al Real Madrid después de ganar el Balón de Oro ese mismo año por el Mundial.

Un equipo de Mundiales

En conjunto, analizar las participaciones de estos madridistas ofrece una visión clara de la relación entre trayectoria individual, éxito colectivo y relevancia internacional. Mantenerse competitivo durante años, como han demostrado Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luka Modrić y Fabio Cannavaro, sigue siendo un indicador de excelencia dentro y fuera del campo.