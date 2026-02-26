El Atlètic Lleida regresará al Ramon Farrús para recibir al Poblense

El Atlètic Lleida regresará al Ramon Farrús, al menos de forma temporal, para recibir al Poblense el domingo de la semana que viene, día 8 de marzo, a las 11.30. El club leridano comunicó este jueves por la tarde que trasladaba el partido al campo donde había actuado como local hasta la pasada campaña, una vez recibida la autorización federativa, y justificó la decisión en el mal estado del césped del Camp d'Esports, donde inicialmente se tenía que disputar el encuentro.

"El club ha tomado esta decisión después de las valoraciones realizadas por Royal Verd, responsable del mantenimiento del césped del Camp d'Esports, que sigue trasladando al club que el estado actual del terreno de juego no prevé una mejora significativa a corto plazo", especificó el Atlètic Lleida en su comunicado.

Además, la entidad expuso que el traslado es "de momento, para esta jornada en concreto", abriendo la puerta a que el traslado al Ramon Farrús, donde el primer equipo hace su día a día de entrenamientos, pueda alargarse algunas semanas si la situación del césped sigue sin mejorar.

No obstante, el club destacó otros dos argumentos para disputar el partido ante el Poblense en el Ramon Farrús. El primero es que el próximo miércoles, día 4, el Lleida CF juega en el Camp d'Esports ante el Vic, en un partido aplazado por la presencia de jugadores del club visitante en la selección catalana amateur este fin de semana. Según el Atlètic Lleida, la disputa del partido el miércoles "podría agravar aún más el estado del césped pocos días antes de nuestro compromiso".

En segundo lugar, admitió "la voluntad expresada por los capitanes del equipo de forma reiterada de poder disputar los partidos en las mejores condiciones posibles", algo que también ayudó al club a optar por el traslado al Ramon Farrús.

A partir del lunes, el club se pondrá en contacto con los abonados y las empresas con un palco en el Camp d'Esports para explicar la "mecánica organizativa, así como los accesos y las condiciones específicas para el partido".