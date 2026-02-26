Balaguer será la capital del baloncesto inclusivo

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

Balaguer será la sede el próximo domingo 8 de marzo de la trigésima cuarta edición del Campeonato de Catalunya que organiza la Federación ACELL Special Olympics. La capital de la Noguera acogerá a lo largo de toda la jornada a cerca de 630 personas entre deportistas, técnicos y voluntarios, convirtiéndose así en el epicentro del baloncesto inclusivo catalán. La competición se disputará simultáneamente en el Pabellón de INPACSA y en el Polideportivo 1r d’Octubre, en horario de 9.45 h a 17.45 h. En total tomarán parte 449 jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual, integrados en 45 equipos procedentes de 28 clubes de toda Catalunya.

Más allá de la competición, el campeonato representa una gran fiesta del deporte inclusivo y una muestra del compromiso de las entidades deportivas con la igualdad de oportunidades. Los equipos participantes proceden de las cuatro provincias catalanas, evidenciando el alcance territorial del proyecto. La jornada culminará con un acto de clausura en el polideportivo 1r d’Octubre en el que, coincidiendo con el Dia Internacional de la Dona, se aprovechará para reivindicar el papel de la mujer deportista con discapacidad intelectual y reforzar el compromiso con un deporte más inclusivo, equitativo y transformador.