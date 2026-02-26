El Alpicat encaja una nueva derrota

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleidanet HC Alpicat volvió a caer ayer derrotado ante un rival europeo como el Manlleu (3-1), en un duelo en el que su buen hacer defensivo le permitió estar siempre cerca, aunque sus opciones fueron siempre mínimas y el conjunto leridano sigue a un punto de la salvación, pese a encadenar cinco derrotas, cuatro de ellas ante rivales de Champions.

El plan del conjunto leridano para resistir lo máximo posible pasaba por defender cerca de su portería, ante un Manlleu que tuvo mucha paciencia con la bola. Pero la situación se torció pronto, porque el equipo local tuvo un penalti a su favor antes del minuto 5 y Vale Fernández lo convirtió para situar el 1-0. Pese a verse en desventaja, el Alpicat mantuvo la misma estrategia, buscando inquietar en algún contragolpe muy puntual, pero sin éxito. En cambio, el conjunto local supo gestionar los ataques con sobriedad y, en el ecuador del primer tiempo, volvió a castigar con el 2-0 de Blanca Angrill en una gran acción individual.

Con este resultado se llegó a la media parte, gracias a las buenas paradas de Cheta Candal en la mayoría de remates locales durante todo el encuentro, ya que en la reanudación el guion se mantuvo exactamente igual.

Aunque el Alpicat encontró más opciones para salir en velocidad en el arranque, se encontró con sus habituales problemas para convertir ocasiones y no recortó distancias, pese a que Candal se encargó de mantener el 2-0 en el marcador hasta que quedaban 5 minutos, cuando Garciolo anotó el 3-0. La cómoda ventaja provocó que el tanto de Arantxa a 3:18 del final (3-1) fuera insuficiente para la reacción, pese a mandar una bola al palo poco después.