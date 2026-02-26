El Urgell repite con el Tennis Europe y acogerá un Catalán

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Tennis Urgell reforzará este año 2026 su apuesta por la base con la organización de tres torneos de referencia, entre ellos el Catalonia Open del circuito Tennis Europe, que acogerá por quinto año consecutivo, y el Campeonato de Catalunya sub-13, sin olvidar el tradicional Torneig de Setmana Santa, que llega a su cuadragésima cuarta edición, las últimas 24 bajo el nombre de Trofeu Albert Costa.

El torneo que lleva el nombre del tenista leridano más laureado de la historia será el más madrugador. La fase previa está fijada para los días 21 y 22 de marzo y la fase final se disputará del 27 al 31 de marzo, reuniendo a las mejores promesas sub-13 estatales, no en vano está considerado como el Campeonato de España oficioso de la categoría.

Les otras dos citas de peso que acogerá el club este año serán el Campeonato Catalunya sub-13, que se celebrará del 11 al 18 de julio, y el Catalonia Open-Ara Lleida, torneo del circuito Tennis Europe que está previsto del 7 al 14 de noviembre, con los dos primeros días destinados a la fase previa y el resto a la fase final, con un cuadro de 32 jugadores, tanto masculino como femenino. El club leridano se ha convertido ya una una sede fija del torneo continental, que este año llega a Lleida por quinto año consecutivo, de nuevo de segunda categoría y con un presupuesto cercano a los 50.000 euros. Un año más, la prueba del Tennis Europe disputada en el Club Tennis Urgell ha sido una de las mejor valoradas, tanto por los participantes como a nivel federativo.

Todo se enmarca en la línea de trabajo del CT Urgell, que desde hace años mantiene una apuesta decidida y constante por el tenis de base como pilar fundamental del club. Esta voluntad se traduce en la potenciación de la competición y en la organización de torneos como los mencionados, ofreciendo a los jóvenes jugadores y jugadoras espacios para crecer, mejorar su nivel y adquirir experiencia en un entorno exigente pero formativo. “El reto de esta junta directiva ha sido desde siempre la promoción del tenis de base, y con estos torneos lo estamos consiguiendo”, señala el presidente del club, Óscar Villaverde.