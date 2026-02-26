Exhibición para seguir líder

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana retuvo el liderato de la OK Liga gracias a una exhibición de poderío en Gijón ante un Telecable que nada pudo hacer ante la efectividad ayer de las leridanas, que pasaron por encima con seis tantos (2-6), que pudieron ser muchos más.

El partido comenzó con mucho ritmo y con ocasiones constantes en ambas porterías, donde las dos porteras se erigieron en protagonistas. Anna Salvat tuvo que emplearse a fondo para evitar el tanto local en sendos lanzamientos de Igualada y Colomer, mientras que la italiana Caretta hacía lo propio ante la insistencia de Florenza y Salvanyà. La portera del Vila-sana volvió a ser determinante en un disparo de Almeida y luego en una doble ocasión de Colomer e Igualada.

Pese a la insistencia local, fue el cuadro del Pla d’Urgell el que gozó de la mejor ocasión para romper la igualada. Fue en un penalti un tanto riguroso que Florenza se encargó de ejecutar pero su disparo salió desviado. La acción dio aire al equipo asturiano, que cuatro minutos después inauguraba el marcador gracias a una combinación entre Almeida y Cobián que esta última transformó en gol.

El Vila-sana no se vino abajo e intensificó su dominio. Florenza, en dos ocasiones, y Salvanyà, en otra, pusieron a prueba a Caretta, que se vio sorprendida en el minuto 20 por un disparo de Florenza que se coló por debajo de su cuerpo para situar el 1-1. El Telecable reaccionó con el empate y Laia Juan tuvo el 2-1 en manos, pero el que llegó fue el 1-2, obra de nuevo de Florenza, esta vez tras una gran jugada personal remontando por detrás de la portería.

La segunda parte no pudo empezar mejor para las de Pla. Primera llegada clara y tanto de Florenza, que firmaba así su particular hat trick. Aunque Almeida recortó distancias medio minuto después, Luchi Agudo, en el 33, asestaba un golpe casi definitivo con un cuarto tanto que dejó muy tocadas a las asturianas. El Vila-sana no bajó el pie del acelerador y Salvanyà firmaba el quinto de jugada personal y Bea Gaete cerraba la goleada de penalti que ella misma había forzado.