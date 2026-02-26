Jordi López: "Afrontamos el partido con optimismo e ilusión"

El entrenador del Atlètic Lleida, Jordi López, afronta con optimismo y confianza el exigente duelo de este domingo ante la UE Sant Andreu, en un tramo final de temporada marcado por la urgencia clasificatoria, con el equipo a ocho puntos de la salvación, y la dificultad del calendario.

Pese a ello, el técnico deja claro que “afrontamos el partido con optimismo, con ilusión y con confianza. Sabíamos que no sería fácil, pero estamos en el camino”. Para López, el equipo ha dado pasos adelante en las últimas semanas: “Estamos mejorando, somos más competitivos y no vamos a bajar los brazos. Cada día confiamos más”, señaló, pese al último empate (3-3) ante el Barbastro.

El entrenador admitió que en el último encuentro la ansiedad por ganar les pasó factura. “Nos hizo tomar decisiones que no eran las adecuadas. Pero estas experiencias también nos ayudan a crecer. Si se repite una situación así, tendremos más herramientas para gestionarla”, destacó

El calendario no da tregua y tras medirse a rivales directos, ahora llegan enfrentamientos ante equipos de la zona alta. Sin embargo, el técnico resta dramatismo al contexto. “Cada partido tiene su dificultad. En esta categoría hay muchísima igualdad y las diferencias son mínimas”, explicó. Sobre el choque en el Narcís Sala, destacó el que el Sant Andreu “seguramente tiene la mejor plantilla de la categoría. Es un escenario de fútbol auténtico, con un ambiente casi profesional y una dificultad máxima”.

Uno de los aspectos clave será el control emocional, especialmente en un campo donde la presión ambiental aprieta. “Son partidos que al jugador le gusta disputar, porque no necesitas motivación extra. Pero debemos controlar la parte emocional. Ellos juegan mucho con ese contexto y habrá momentos en los que nos apretarán. Hemos hablado de ello y el equipo está maduro”, dijo.

En cuanto al análisis del Sant Andreu, López recalcó que “es un equipo muy equilibrado, con individualidades extraordinarias, que nunca pierde el control y es muy difícil de batir. Por algo está luchando por el liderato”. Ante ello, el plan pasa por mostrar personalidad. “Debemos ser un equipo compacto y fiable, ser atrevidos y valientes, ejecutar el plan de partido en cada momento y, sobre todo, ser nosotros mismos. Ser competitivos y competentes, que no es lo mismo”, concluyó.