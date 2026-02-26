Tres leridanos, en la sub-15 y la sub-14 de la española

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La próxima concentración de la selección española sub-15, que tendrá lugar la semana que viene en Italia, contará por primera vez, al menos esta temporada, con la presencia de dos leridanos: el portero del Barça Arnau Ribes y el delantero del Espanyol Hugo Oliva. Ambos jugadores compiten en División de Honor de la categoría Cadete S15, en la que el Espanyol es el actual líder, con 52 puntos, tres más que el Barça, que tiene dos partidos pendientes respecto a su rival.

Sin embargo, no serán los únicos leridanos que la semana que viene se concentrarán con la selección española, porque Jan Vila, también atacante del Espanyol –pero en el Infantil S14–, tendrá su primera llamada el combinado sub-14 –la primera selección de ámbito estatal–, que se concentrará de lunes a viernes en Alfaz del Pi (Alicante) para entrenar.

El seleccionador español de la sub-15, Hernán Pérez, incluyó a los dos leridanos entre los 22 convocados para el doble amistoso de la semana que viene ante Italia en tierras transalpinas: el 3 y el 5 de marzo, en el Riano Athletic Center, cerca de Roma, en lo que supone la quinta concentración de la temporada de este conjunto.

Para Arnau Ribes (Lleida, 2011), será su segunda presencia con la selección española sub-15, ya que fue llamado por primera vez en agosto para realizar unos entrenamientos durante cuatro días. En cambio, será el debut de Hugo Oliva (Pont de Suert, 2011) como internacional espanyol, ya que esta supone su primera llamada, como premio a un buen año de debut en el Espanyol.

Oliva llegó este año a la cantera blanquiazul procedente del Gimnàstic de Manresa, al que recaló en 2023 procedente de la Escola Pont Ribagorça, donde empezó su carrera. En sus dos años en categoría infantil en Manresa anotó 23 goles, lo que le valió su fichaje para el Espanyol esta temporada, ya en categoría cadete. En 19 partidos de Liga como ‘perico’, ya ha alcanzado los 10 goles, gracias a un doblete el pasado fin de semana contra el Cornellà (6-0).

En el caso de Jan Vila (Anglesola, 2012), es jugador del Espanyol desde verano de 2023, cuando empezó el último año de alevín. Empezó su trayectoria en el Tàrrega, pero a los ocho años se fue rumbo al Gimnàstic de Manresa, desde donde se incorporó al conjunto blanquiazul, en el que acumula 39 goles en dos campañas y media.

Por su parte, Arnau Ribes cumple su tercera temporada en el Barça, al que llegó en 2023 procedente del Atlètic Segre, donde jugó hasta terminar la categoría alevín. Una vez llegado al Barça, ha sido habitual en la portería de los equipos infantiles y este año juega con asiduidad en el Cadete S15, aunque en el inicio de esta campaña se perdió partidos por lesión.