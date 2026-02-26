Vinicius decide la sufrida clasificación del Madrid ante el Benfica

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Vinicius, el gran protagonista de la eliminatoria ante el Benfica por los supuestos insultos racistas de Prestianni hacia él tras anotar el 0-1 en la ida, también resultó decisivo ayer en la vuelta, anotando el 2-1 que sentenció el pase del Real Madrid a octavos por un 3-1 global, tras minutos de sufrimiento.

El Bernabéu mostró su apoyo a Vinicius, mostrando una pancarta con el mensaje “No al racismo” en la previa. Paradójicamente, un aficionado blanco fue captado haciendo el saludo nazi en aquellos momentos y fue expulsado del estadio. El Benfica empató la eliminatoria pronto con el 0-1 de Rafa Silva, replicado rápidamente por Tchouámeni para el 1-1 que daba el pase al Madrid. Hasta el 2-1 de Vinicius en el 80, poco después de que Asencio tuviera que retirarse en camilla por un golpe en la cabeza, los portugueses gozaron de opciones para igualar, pero las desperdiciaron.

En el resto de eliminatorias, la Atalanta firmó una agónica remontada ante el Borussia Dormund, al que superó por 4-1 con un penalti en el último minuto, para remontar el 2-0 desfavorable de la ida (4-3 global). La Juventus también levantó un 5-2 en contra y forzó la prórroga con un 3-0 ante el Galatasaray, que se colocó 3-2 en el tiempo extra y pasó (5-7), mientras que el PSG aprovechó el 2-3 de la ida para eliminar al Mónaco con el 2-2 en París (5-4).