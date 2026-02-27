El Hiopos Lleida ficha a un base: acuerda con el UCAM Murcia la cesión de Dani Garcia

El Hiopos Lleida retomará la competición la próxima semana, después del parón por la disputa de la Copa del Rey y de las Ventanas FIBA, con una nueva incorporación, la del base Dani Garcia, que llega para reforzar una posición muy debilitada desde el inicio de temporada y en la que andaba cojo después de la marcha del letón Kristers Zoriks a principios de enero.

Dani Garcia, de 1,85 metros de altura y que acaba de cumplir 28 años, llega en calidad de cedido por el UCAM Murcia, aunque el club se guarda una opción de traspaso a final de temporada si la entidad murciana decidiera prescindir de sus servicios. El base de Mataró llegó al conjunto dirigido por Sito Alonso la pasada temporada procedente del Baxi Manresa, donde explotó y firmó sus mejores números en su última campaña, con 6,1 puntos, 1,7 rebotes, 3,7 asistencias y 7 de valoración por encuentro, con una participación de 15 minutos de media.

Pese a la insistencia del club del Bages por renovarlo, Garcia decidió poner fin a cinco temporadas en el Manresa y aceptó la oferta del Murcia. La pasada campaña jugó una media de nueve minutos, aportando 1,9 puntos, 1 rebote y 1,3 asistencias. Esta campaña, sin embargo, no ha llegado a jugar ni un solo minuto en la Liga ACB. Fue convocado en tres ocasiones, en los partidos contra el San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza y Unicaja, pero sin llegar a disputar ni un segundo, aunque sí ha tenido protagonismo en la FIBA Europe Cup, en la que ha disputado un total de 11 encuentros, promediando 5,2 puntos, 3,4 asistencias y 1,6 rebotes en los 15 minutos de media que ha estado sobre la pista.

Formado en la cantera de la UE Mataró, jugó posteriormente en L’Hospitalet y Martorell, ambos en LEB Plata, hasta que lo fichó el Manresa en 2018. Aquella primera temporada la pasó cedido en el Huesca, de LEB Oro, categoría en la que se enfrentó al Força Lleida, con un balance de una victoria y una derrota.

El fichaje de Dani Garcia, que se hará oficial posiblemente hoy, se ha acelerado porque mañana acaba el plazo para fichar a jugadores de la Liga ACB. Este podría no ser el único que haga el Hiopos Lleida para afrontar el tramo final de temporada, aunque dependerá en buena medida de que Cameron Krutwig pueda conseguir el pasaporte croata –nacionalidad de la que es su mujer– y libere así una de las plazas de extracomunitario. Garcia tiene previsto llegar a Lleida entre hoy y mañana para ponerse de inmediato a las órdenes de Gerard Encuentra y preparar el retorno liguero del próximo 8 de marzo en la pista del Baskonia.

Encuentra y Krutwig, en el colegio Lestonnac

El alumnado de Educación Primaria del colegio Lestonnac de Lleida vivió el pasado miércoles una jornada muy especial con la visita de varios miembros del Hiopos Lleida, gracias al convenio de colaboración que une ambas entidades desde hace siete años. Asistieron Gerard Encuentra y el pívot Cameron Krutwig, además del Team Manager del equipo, David Álvarez, el canterano Ibou Dabo, y las jugadoras del Robles Lleida Carla Fernández y Laura Biczo.

Oriol Paulí y Golomán debutan hoy

Oriol Paulí y Gygy Golomán debutan hoy con sus respectivas selecciones en la segunda ‘ventana’ de clasificación para la Copa del Mundo que acogerá Catar en 2027. La selección española, con el gerundense convocado, afronta hoy (14.00) el primero de sus dos duelos ante Ucrania, a la que rinde visita en Riga en busca de alargar su buen comienzo bajo el mando de Chus Mateo. Por su parte, la Hungría de Golomán recibe hoy (18.00) a la temible Francia.

Doble duelo del Amara en 2 días en Andalucía

Tras el parón de la LigaU, el Amara Lleida retoma la competición afrontando un doble duelo por Andalucía, una medida para abaratar costes de desplazamiento. El equipo leridano, que solo ha ganado un partido de los cuatro disputados hasta la fecha correspondientes a esta segunda fase, visita hoy (18.00) al colista Granada y mañana (18.00) al Unicaja, con el que está igualado. “Jugaremos dos partidos en dos días, que no es algo normal y que muchos viviremos por primera vez, pero que se da en esta nueva competición”, comentó Borja Comenge.

Jabari Parker jugará cedido en el Joventut

El ala-pívot estadounidense Jabari Parker, de 2,03 metros y 30 años, jugará en el Asisa Joventut hasta el final de la presente temporada en calidad de cedido por el Partizan de Belgrado, con la intención de reforzar el juego interior y suplir la importante baja de su compatriota Sam Dekker. El jugador de Chicago, ex del Barça, llega después de no entrar en los planes del nuevo técnico del Partizan, el también exazulgrana Joan Peñarroya.