La Cursa de la Dona de Lleida espera a 2.300 participantes

La tradicional Cursa de la Dona de Lleida está de vuelta. Después de no disputarse el año pasado, un vacío que la Paeria decidió cubrir con la disputada de la primera Caminada de les Dones, la prueba vuelve al calendario para celebrar su undécima edición el próximo 15 de marzo, manteniendo su carácter inclusivo y solidario, ahora bajo la organización conjunta de GoGoGoRunners Club Esportiu y el ayuntamiento.

Con salida y llegada en la canalización del río Segre, a la altura de los Camps Elisis, el evento constará con un recorrido único de 5,6 kilómetros, que podrá cubrirse corriendo o andando, pero siempre con el reto de seguir potenciando el deporte femenino y reforzar la vertiente solidaria vinculada a la Beca Marta Santamaria y a la investigación del cáncer de mama con el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

A dos semanas de su celebración, ya se han superado con creces los 1.500 incritos y la organización confía en rebasar los 2.300 participantes que tomaron parte en la edición de 2024. Como aperitivo, el sábado se disputarán las carreras infantiles. Debido a la puesta en funcionamiento de la nueva estación de autobuses, este año el trazado sufrirá una pequeña variación, ya que no pasará por Príncep de Viana, sino que se desviará por la calle Roger de Llúria, paralela a las vías del tren. También transcurrirá por la pasarela del Liceu Escolar, avenida Madrid, avenida del Segre, Comptes d’Urgell, Corregidor Escofet y avenida Tortosa.

La concejala de Políticas Feministas, Carme Valls, anunció novedades para esta edición, entre ellas, la habilitación de un espacio infantil en la ludoteca de Cappont, con capacidad para 64 niños y niñas de entre 2 a 12 años, para facilitar la conciliación de las familias participantes, además de facilitar inscripciones sociales y solidarias para aquellas personas que no puedan asumir el coste de la inscripción. Valls también desveló que los cerca de 5.000 euros recaudados el año pasado con la caminata se destinarán a partes iguales entre la Beca Santamaria y AFANOC contra el cáncer infantil. Siguiendo con la vertiente solidaria, Carme Santamaria destacó que la recaudación de este año permitirá impulsar una nueva línea de investigación en el IRBLleida, en colaboración con el Hospital Arnau de Vilanova, que se centra en el análisis de líquido pleural en pacientes con cáncer de mama con el fin de seleccionar terapias oncológicas más eficaces y menos tóxicas.