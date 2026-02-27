Lleida apuesta fuerte por acoger la Final Four

Lleida es, desde ayer, candidata a acoger por cuarta vez en su historia la Final Four de la WS Europe Cup, la segunda competición continental de hockey sobre patines que el Llista ha conquistado en tres ocasiones. La Paeria y el club hicieron oficial ayer la petición ante la World Skate Europe, cinco días antes de que expire el plazo para la presentación de candidaturas, con el convencimiento de que es la mejor candidata “con diferencia”. De hecho, el consistorio ha apostado fuerte para conseguir la organización y ha incrementado sustancialmente la oferta económica con respecto a otras ediciones en las que también ha concurrido, como en 2018, 2019, 2024 y 2025.

La decisión final se conocerá a mediados de la próxima semana y de momento se desconoce quién rivalizará con el cuadro listado, ya que ninguno de los otros tres equipos lo ha hecho público, si bien el Calafell y el Juventude Pacense portugués parecen dispuestos a presentar candidatura, mientras que el Monza italiano es una incógnita.

Independientemente de quien opte a ser la sede, el presidente listado, Enric Duch, lo tiene claro: “Es la mejor sede de todas. Nos avalan muchas cosas, entre ellas la experiencia que tenemos en este tipo de eventos, ya que hemos acogido tres Final Fours, además Copas del Rey y de la Reina. Considero que no hay color respecto al resto de candidatos. La World Skate ya sabe que es una apuesta segura porque siempre que la hemos acogido ha sido todo un éxito”, aseveró. Además, Duch hizo especial hincapié en un punto que puede resultar decisivo a la hora de la elección, y es que por las fechas en las que se disputará la Final Four, el 18 y 19 de abril, el Llista celebrará su 75 aniversario. “Es una efeméride muy importante y confiamos en que esto pese a la hora de decidir, como ya ocurrió el año pasado con el Igualada”, apuntó.

Por su parte, el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, reconoció que para el Llista “es la competición fetiche”, no en vano disputará su séptima Final Four en nueve años, además de destacar la capacidad organizativa del club y de la ciudad. “El mismo día que se logró la clasificación ya empezamos a hablar de acogerla, porque es una responsabilidad municipal estar al lado del club más importante de nuestra ciudad”, afirmó.

Jugarla en casa sería, a juicio del capitán del Pons Lleida, Sergi Duch, “un plus”, y reconoció que “para nosotros es una competición fetiche y nos encantaría volver a levantar este título. Es cierto que es muy complicado, pero hacerla en casa nos da más posibilidades por la comunión que hay con el público”.